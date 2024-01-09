Церковный праздник 9 января, в этот день верующие чтят день памяти святого мученика Евстратия.

Верующие в этот день также отмечают церковный праздник 9 января в честь христианского мученика Стефана.

Народный праздник 9 января известен под названием Степанов день.

Наши предки в Степанов день заботились о лошадях и для того, чтобы животные были здоровы , слушались хозяина и удачно пережили зиму - в поилку наливали святую воду.

Издавна верили, что такой ритуал добавит здоровья лошадям.

9 января наши предки считали удачным днем для поиска работа и решения сложных профессиональных задач.

В эту дату наши предки нанимали работников по найму.

Существуют запреты, так, 9 января категорически нельзя выбрасывать хлебные крошки, однако их можно добавить их в корм для птиц и домашних животных.

Запрещено оставлять огонь без присмотра, потому что этот день считается пожароопасным.

Нельзя ревновать в этот день, издавна это чувство считали дурной приметой, сулящей конфликт со своей второй половиной.

Запрещается также пришивать пуговицы, дабы не было старых проблем.

Приметы и традиции на 9 января:

Наши предки в этот день смотрели, какой день 9 января, если птицы сели на снег — ждите потепления.

Если видите на деревьях сидит много воронов — будут сильные морозы.

Ясная погода — к урожайному году.

Источник: unian.

Последние новости:

Церковные праздники по новому календарю в 2024 году: когда будем отмечать Крещение, Благовещение и не только.

Как сообщала Politeka, праздник Покрова по новому календарю: украинцы выразили мнение.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.