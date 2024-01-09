Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что банк снимает средства за обслуживание счетов, которые по их мнению неактивны.

В последнее время клиенты "ПриватБанк" активно выражают свое недовольство взаимодействием с этим финансовым учреждением. На этот раз на специализированном сайте Минфин клиентка "ПриватБанк" рассказала о комиссии, которую "ПриватБанк" снимает обслуживание неактивных счетов.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что банк снимает средства за обслуживание счетов, которые по их мнению неактивны. Папа женщины 1949 года рождения, открыл счет до войны, для получения социальных выплат по уходу за женой с инвалидностью.

Клиентка "ПриватБанк" объяснила, что с момента начала войны он жил на оккупированной территории, банкоматов там нет, терминалов для расчетов нет, телефон у него кнопочный доступа к приложению нет, финансовый номер был неактивен, ведь Киевстарт не ловил связь.

05.01.2024 года ему удалось выехать на подконтрольную территории, есть официальное подтверждение этому. При проверке счета оказалось, что "ПриватБанк" снимал по 20 гривен с июля 2023 года с средств, которые являются социальной помощью. При обращении на горячую линию "ПриватБанк", специалист сообщил, что нужно было найти возможность пользоваться картой.

"При вопросе к оператору: каким образом он должен был пользоваться картой в оккупации? Тот не ответил… сколько пенсионеров, нет доступа к счетам, с начала войны и банк наживается на пенсионерах. Ужас!", - пожаловалась клиентка "ПриватБанк".

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Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

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