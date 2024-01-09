Бывшего замминистра обороны поймали на коррупционной схеме, по которой был закуплен некачественный товар.

СБУ и ДБР разоблачили новый эпизод преступной деятельности экс-замминистра обороны Украины.

Как сообщила пресс-служба СБУ, с сообщниками в 2022 году чиновник закупил очередную партию некачественных бронежилетов для защитников, потратив более 948 млн бюджетных гривен.

К "схеме" причастны двое бывших подчиненных фигуранта, экс-чиновник Департамента госзакупок Минобороны и экс-руководитель Центрального управления материального обеспечения ВСУ.

В 2022 году организаторы схемы заключили договор на поставку партии бронежилетов с восточноевропейской компанией, ее бенефициарными владельцами являются граждане рф.

Кроме того, экспертиза купленных бронеплит раскрыла факт, что они не соответствуют заявленному классу защиты и представляют опасность для защитников.

Злоумышленникам им поставлено в известность о подозрении по следующим статьям УК Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1; ч. 5 ст. 191.

В настоящее время продолжается расследование, злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

К слову, ранее СБУ разоблачила чиновников на еще одном эпизоде ​​закупки некачественных бронежилетов для ВСУ. В феврале 2023 года было установлено, что они закупили почти 3 тыс. некачественных бронежилетов более чем на 100 млн грн.



В настоящее время они уже находятся под стражей по подозрению в других коррупционных преступлениях.

Напомним, недавно СБУ и Минобороны в Киеве обнаружили попытку хищения 1,5 млрд грн на закупки снарядов.

в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, причастный к сделке.

Чиновник в декабре 2022 года подписал соглашение с компанией на приобретение артиллерийских снарядов для ВСУ, однако бюджетные деньги так и не были перечислены на счета спецэкспортера.

После продления «старого» договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 млрд. грн.





Известно, что сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору.

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