ПЦУ перешла на новый юлианский календарь, поэтому многие церковные праздники переместились на 13 дней раньше.

Так, Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь.

Тем не менее, дата праздника Старого Нового года не является церковным и остается того же числа.

Старый Новый год 2024 будут отмечать в ночь с 13 на 14 января.

Но праздник Меланки, ранее праздновавший 13 января и праздник Василия 14 января, теперь по новому лианскому календарю приходятся на 31 декабря и 1 января соответственно.

Напомним, на Старый Новый год принято собираться с семьей и близкими за столом, в полночь пожелать друг другу здоровья, исполнения мечтаний и счастья.

Сообщается, что щедровать и сеять по новому церковному календарю на Старый Новый год не нужно.

Щедровать по новому церковному календарю следует на Меланку 31 декабря, а посевать – 1 января, на Василия.

Древние приметы на Старый Новый год

В этот день небо без облаков и тепло - обещают удачу и обилие, дождь или снег - к тяжелому году.

Оттепель на Старый Новый год — лето будет с дождями.

На Старый Новый год много инея на деревьях – год будет "медовым".

На Старый Новый год нельзя брать взаймы деньги, чтобы потом не нуждаться в их в течение года.

В комментариях украинцы отреагировали на изменения в церковном календаре:

"Если у нас все праздники сместились на две недели, то какой старый Новый год, забудьте уже на остальном эту совковщину... Нигде в мире не празднуют эту дураку кроме как на болотах...",

"Не дать сдвинули,а у некоторых мозги",

"Вы уже людей запутали с теми праздниками!".

Источник: ТСН.

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