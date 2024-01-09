Так, Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь.
Тем не менее, дата праздника Старого Нового года не является церковным и остается того же числа.
Старый Новый год 2024 будут отмечать в ночь с 13 на 14 января.
Но праздник Меланки, ранее праздновавший 13 января и праздник Василия 14 января, теперь по новому лианскому календарю приходятся на 31 декабря и 1 января соответственно.
Напомним, на Старый Новый год принято собираться с семьей и близкими за столом, в полночь пожелать друг другу здоровья, исполнения мечтаний и счастья.
Сообщается, что щедровать и сеять по новому церковному календарю на Старый Новый год не нужно.
Щедровать по новому церковному календарю следует на Меланку 31 декабря, а посевать – 1 января, на Василия.
Древние приметы на Старый Новый год
В этот день небо без облаков и тепло - обещают удачу и обилие, дождь или снег - к тяжелому году.
Оттепель на Старый Новый год — лето будет с дождями.
На Старый Новый год много инея на деревьях – год будет "медовым".
На Старый Новый год нельзя брать взаймы деньги, чтобы потом не нуждаться в их в течение года.
В комментариях украинцы отреагировали на изменения в церковном календаре:
"Если у нас все праздники сместились на две недели, то какой старый Новый год, забудьте уже на остальном эту совковщину... Нигде в мире не празднуют эту дураку кроме как на болотах...",
"Не дать сдвинули,а у некоторых мозги",
"Вы уже людей запутали с теми праздниками!".
Источник: ТСН.
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