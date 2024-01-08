Актриса "Дизель шоу" Юлия Мотрук и ее муж Леонид обожают домашнюю кухню и частенько делятся с поклонниками своими рецептами.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Дизель шоу" Юлия Мотрук показала, как приготовить вкусный и необычный десерт из груш. Этот десерт очень легок в приготовлении, а также полезен и не навредит фигуре.

"Хотите чего-нибудь вкусного? Надоели вам конфеты, шоколадки? Делайте груши", – советует звезда "Дизель Шоу" Юлия Мотрук.

Для этого рецепта муж звезды "Дизель Шоу" Юлии Мотрук взял следующие ингредиенты:

груши

сыр камамбер

мед

орешки (кешью или другие)

розмарин (свежие веточки или сухой)

Груши разрезаем пополам и вычищаем серединку. Сверху на половинки груш выкладываем по несколько кусочков сыра камамбер, поливаем медом, насыпаем измельченные орешки и добавляем розмарин.

Готовятся груши очень быстро – отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.

"Когда и полезно, и вкусно💫", – подчеркнула звезда "Дизель шоу" Юлия Мотрук под видео.

Поклонники под постом звезды "Дизель шоу" оценили рецепт и засыпали мужа Юлии Мотрук комплиментами:

"Вкусность. Мастер шеф отдыхает 😂";

"Леня Леня😍 какой же он у Вас молодец 🙏";

"Ням ням) супер! Леня умничка!!!";

"Как вкусно... 🥰 и с Душой ❤️".

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