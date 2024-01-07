В этот раз на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить фантастический десерт "Три молока" за 15 минут.

"Самый ожидаемый рецепт этой недели уже здесь! Три молока. Убедитесь сами, почему все говорят за этот десерт", – советует звезда "Мастер Шеф" Пава.

Для приготовления десерта "Три молока" победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

сливки 33% - 300 мл

вареная сгущенка - 100 мл

маскарпоне – 150 мл

сахар – по желанию

бисквит - можно купить готовый или испечь самостоятельно

На классический бисквит нам понадобится:

яйцо – 1 шт.

мука – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

соль - щепотка

разрыхлитель - 1 г

ванильный сахар – по желанию

Сначала победитель "Мастер Шеф" соединяет половину сливок со сгущенкой, разогревает эту смесь и доводит до однородности, немного помешивая - примерно 5 минут.

Тем временем готовим крем – вторую половину сливок вместе с маскарпоне немного взбиваем, по желанию добавляя сахар.

Бисквит победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский измельчает на кусочки и смешивает со смесью сливок и сгущенки.

Выкладываем пропитанный бисквит в креманки или другую посуду для подачи, сверху выкладываем крем из маскарпоне (моржно сделать это красиво с помощью кондитерского мешка), а сверху украшаем, например, цедрой лайма.

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