Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила салат, который не требует много времени на приготовление. Это вкусный, легкий и полезный салат из свеклы пригодится всем, считает "Мастер Шеф" Литвинова.

Ингредиенты:

Свекла – 200 г (предварительно вареная и нарезанная кубиками)

Апельсин – 250 г (филе)

Чернослив – 80 г (нарезанный ломтями)

Салатные листья – 200 г

Миндаль – 5 г (хлопья, поджаренные на сухой сковороде)

Сыр Фета – 80 г (по желанию, нарезанный кубиками)

Растительное масло – 20 г

Соль – щепотка

Инструкции:

Подготовка ингредиентов:

Свеклу предварительно сварите до готовности, затем остудите и нарежьте кубиками, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Филе апельсина вырежьте измельчителем. Сок апельсина отделите и выложите в отдельную емкость.

Если чернослив не косточковый, нарежьте его ломтями.

Поджарьте миндальные хлопья на сухой сковороде до золотистой корки.

Сыр Фета нарежьте кубиками.

Приготовление соуса:

В отделенный апельсиновый сок добавьте растительное масло и щепотку соли. Хорошо перемешайте.

Сборка салата:

В большой миске объедините кубики свеклы, апельсиновое филе, чернослив, миндальные хлопья и кубики сыра Фета. "Мастер Шеф" Литвинова также советует, добавьте салатные листья.

Перед подачей аккуратно перемешайте.

Подача:

Подайте салат на блюде или в глубокой тарелке.

Перед подачей полейте салат апельсиново-масляным соусом.

Подсказка:

Подавайте салат немедленно после приготовления, чтобы сохранить свежесть и аромат. "Мастер Шеф" Литвинова подметила, попробуйте добавить немного свежесмолотого черного перца для придачи пикантности.

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