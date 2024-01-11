Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила салат, который не требует много времени на приготовление. Это вкусный, легкий и полезный салат из свеклы пригодится всем, считает "Мастер Шеф" Литвинова.
Ингредиенты:
- Свекла – 200 г (предварительно вареная и нарезанная кубиками)
- Апельсин – 250 г (филе)
- Чернослив – 80 г (нарезанный ломтями)
- Салатные листья – 200 г
- Миндаль – 5 г (хлопья, поджаренные на сухой сковороде)
- Сыр Фета – 80 г (по желанию, нарезанный кубиками)
- Растительное масло – 20 г
- Соль – щепотка
Инструкции:
Подготовка ингредиентов:
Свеклу предварительно сварите до готовности, затем остудите и нарежьте кубиками, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Филе апельсина вырежьте измельчителем. Сок апельсина отделите и выложите в отдельную емкость.
Если чернослив не косточковый, нарежьте его ломтями.
Поджарьте миндальные хлопья на сухой сковороде до золотистой корки.
Сыр Фета нарежьте кубиками.
Приготовление соуса:
В отделенный апельсиновый сок добавьте растительное масло и щепотку соли. Хорошо перемешайте.
Сборка салата:
В большой миске объедините кубики свеклы, апельсиновое филе, чернослив, миндальные хлопья и кубики сыра Фета. "Мастер Шеф" Литвинова также советует, добавьте салатные листья.
Перед подачей аккуратно перемешайте.
Подача:
Подайте салат на блюде или в глубокой тарелке.
Перед подачей полейте салат апельсиново-масляным соусом.
Подсказка:
Подавайте салат немедленно после приготовления, чтобы сохранить свежесть и аромат. "Мастер Шеф" Литвинова подметила, попробуйте добавить немного свежесмолотого черного перца для придачи пикантности.
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