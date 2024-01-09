Победительница и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила рецепт вкусного и питательного блюда для всей семьи на замену обычной пюрешке и котлетам.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как вкусно приготовить картофель с мясными шариками (митболами) и томатным соусом.

Первый слой этого блюда – картофель. "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская отваривает картофель в подсоленной воде и выкладывает его на дно формы для запекания. Дно и стенки формы можно смазать маслом и чесноком. Горячий картофель разминаем вилкой и поливаем оливковым маслом или добавляем немного сливочного масла.

Следующий слой – зеленый горошек. Горошек нужно бланшировать – залить кипятком на 1 минуту, перебросить в холодную воду, а затем сцедить.

Третий слой – обжаренные мясные шарики. Для приготовления митболов "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет чистое мясо с жирком - без добавления лука, яиц и т.д.

"Обжарить их нужно для того, чтобы они элементарно стали вкусными. Потому что именно процесс жарки влияет на вкус, говоря в общем - температурная обработка и формирует конечный вкус", - объясняет "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Далее судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская жарит побольше лука с чесноком, заливает банкой томатов в собственном соке, добавляет соль, перец, немного сахара, кориандр, кумин и тушит 15-20 минут.

Выливаем соус сверху на митболы, а сверху щедро затираем сыром. Отправляем блюдо в разогретую до 180 градусов до золотистой корочки - примерно на 25 минут.

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