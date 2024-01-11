Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась секретами приготовления тертого лимонного пирога.
Ингредиенты:
Для теста:
- 280 г муки
- 3 г разрыхлителя
- 0,5 ч.л. соли
- 60 г сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 50 г сметаны (20-25%)
- 150 г сливочного масла (82%)
Для начинки:
- 300 г лимонов с кожурой
- 150 г апельсинов без кожуры
- 150 г сахара
Подготовка ингредиентов:
Разогрейте духовку до 180°C. Подготовьте форму размером 20x20 см, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Приготовление теста:
В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель, соль, сахар и ванильный сахар.
Добавьте сметану и масло. Тщательно перемешивайте, пока не получится однородное тесто.
Разделите тесто пополам, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Одну половину раскатайте и выложите в форму, создавая основу для пирога.
Приготовление начинки:
Нарежьте лимоны с кожурой и апельсины на небольшие кусочки.
Посыпьте фрукты сахаром и аккуратно перемешайте.
Сбор и запекание:
Равномерно распределите подготовленную начинку по основе теста в форме.
Раскатайте вторую половину теста и покройте начинку, аккуратно прижимая к краям, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 35-40 минут, или до золотистой корки.
Подача:
Дайте пирогу остыть перед порционным нарезанием.
При желании, после приготовления, заморозьте пирог для более долгого хранения.
Приготовление крема:
Используйте мультиблендер для приготовления лимонного крема. Перемешайте лимоны, апельсины и сахар до получения однородной массы.
Подсказка:
При подаче, можно подавать порцию тертого лимонного пирога с добавлением приготовленного лимонного крема. Украсьте по желанию перед подачей, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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