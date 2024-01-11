Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась секретами приготовления тертого лимонного пирога.

Ингредиенты:

Для теста:

280 г муки

3 г разрыхлителя

0,5 ч.л. соли

60 г сахара

1 ч.л. ванильного сахара

50 г сметаны (20-25%)

150 г сливочного масла (82%)

Для начинки:

300 г лимонов с кожурой

150 г апельсинов без кожуры

150 г сахара

Подготовка ингредиентов:

Разогрейте духовку до 180°C. Подготовьте форму размером 20x20 см, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Приготовление теста:

В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель, соль, сахар и ванильный сахар.

Добавьте сметану и масло. Тщательно перемешивайте, пока не получится однородное тесто.

Разделите тесто пополам, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Одну половину раскатайте и выложите в форму, создавая основу для пирога.

Приготовление начинки:

Нарежьте лимоны с кожурой и апельсины на небольшие кусочки.

Посыпьте фрукты сахаром и аккуратно перемешайте.

Сбор и запекание:

Равномерно распределите подготовленную начинку по основе теста в форме.

Раскатайте вторую половину теста и покройте начинку, аккуратно прижимая к краям, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 35-40 минут, или до золотистой корки.

Подача:

Дайте пирогу остыть перед порционным нарезанием.

При желании, после приготовления, заморозьте пирог для более долгого хранения.

Приготовление крема:

Используйте мультиблендер для приготовления лимонного крема. Перемешайте лимоны, апельсины и сахар до получения однородной массы.

Подсказка:

При подаче, можно подавать порцию тертого лимонного пирога с добавлением приготовленного лимонного крема. Украсьте по желанию перед подачей, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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