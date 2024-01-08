В августе 2023 года мужчина посетил военкомат в соответствии с вызовом и успешно прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к армейской службе.

В Сумской области мужчину осудили за отказ от мобилизации. Он отказался от призыва по несогласию с заключением военно-врачебной комиссии (ВЛК). Приговор был вынесен Конотопским горрайонным судом Сумской области.

В августе 2023 года мужчина посетил военкомат в соответствии с вызовом и успешно прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к армейской службе. Отличившись получением "боевой повестки", он должен был появиться в военкомате, но отказался этого делать.

Во время судебного заседания мужчина объяснил, что, хотя он действительно прошел ВЛК и получил повестку, он уклонился от военной службы из-за того, что считает решение ВЛК "предвзятым". и не учитывая его хронические заболевания, которые, по его мнению, затрудняют прохождение военной службы. Он также отметил, что, несмотря на это, он не обжаловал решение ВЛК и в течение последних 20 лет не обращался к медицинским работникам.

Суд признал мужчину виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему три года лишения свободы.

Напомним, что в это время во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации, поскольку его родной брат уже на фронте.

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