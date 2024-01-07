Народный праздник 8 января называют Собор Пресвятой Богородицы, Бабьи каши, Давидов день.
Раньше христиане отмечали церковный праздник 8 января, посвященный Собору Пресвятой Богородицы.
В этот день церковь чтит четыре иконы Божией Матери - икону Трех Радостей, Блаженное Чрево, Киккскую икону Божьей Матери и Остробрамскую икону.
В день народного праздника Бабьи каши, принято угощать беременных, рожениц и повитух.
Наши предки в этот день обращались с просьбами и молитвами к святому Давиду - ему молились от избавлении от гнева, который съедает душу.
Что нельзя делать 8 января
Нельзя покупать и плести веревки.
Запрещено варить и пить кисель сегодня.
Если пришли в гости - лучше не отправлять их домой голодными.
Нужно дать гостям хотя бы небольшое угощение.
Запрещено выносить из дома старые и сломанные предметы .
Также лучше не выяснять отношения с близкими – это к долгому конфликту.
Избегайте работы дома и рекомендуется отложить ремонт.
Приметы погоды 8 января
Мокрый снег в этот день - к потеплению, сухой - к морозам.
Снега на земле нет - он нескоро выпадет.
Вороны стаями кружатся в небе - к метели.
Синички громко поют - к заморозкам.
Деут северный ветер 8 января - к похолоданию.
Источник: Униан.
Последние новости:
Церковные праздники по новому календарю в 2024 году: когда будем отмечать Крещение, Благовещение и не только.
Как сообщала Politeka, праздник Покрова по новому календарю: украинцы выразили мнение.
Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.