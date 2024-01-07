Церковный праздник 8 января, День преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.

Народный праздник 8 января называют Собор Пресвятой Богородицы, Бабьи каши, Давидов день.

Раньше христиане отмечали церковный праздник 8 января, посвященный Собору Пресвятой Богородицы.

В этот день церковь чтит четыре иконы Божией Матери - икону Трех Радостей, Блаженное Чрево, Киккскую икону Божьей Матери и Остробрамскую икону.

В день народного праздника Бабьи каши, принято угощать беременных, рожениц и повитух.

Наши предки в этот день обращались с просьбами и молитвами к святому Давиду - ему молились от избавлении от гнева, который съедает душу.

Что нельзя делать 8 января

Нельзя покупать и плести веревки.

Запрещено варить и пить кисель сегодня.

Если пришли в гости - лучше не отправлять их домой голодными.

Нужно дать гостям хотя бы небольшое угощение.

Запрещено выносить из дома старые и сломанные предметы .

Также лучше не выяснять отношения с близкими – это к долгому конфликту.

Избегайте работы дома и рекомендуется отложить ремонт.

Приметы погоды 8 января

Мокрый снег в этот день - к потеплению, сухой - к морозам.

Снега на земле нет - он нескоро выпадет.

Вороны стаями кружатся в небе - к метели.

Синички громко поют - к заморозкам.

Деут северный ветер 8 января - к похолоданию.

Источник: Униан.

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