ПЦУ 7 января по новому стилю отмечает Собор Иоанна Предтечи.
Праздник отмечается на следующий день после Крещения Господнего.
В народный праздник вспоминают Иоанна Крестителя - человек, который крестил Иисуса.
В праздник 7 января по традиции важно выпить с утра стакан освященной воды, освящённую в церкви на Крещение - наши предки верили, что благодаря такому ритуалу на протяжении года человек будет здоровым и счастливым.
Мужчины раньше делали несколько глотков пива, дабы в новом году не было повода для слез.
По старому (юлианскому) календарю 7 января верующие отмечали Рождество Христово.
Существуют запреты в этот день.
Так, нельзя 7 января надевать грязную и порванную одежду.
На Рождество запрещено работать.
Церковь также осуждает любые гадания на Рождество.
Охотиться и рыбачить нельзя.
По давней примете хозяевам дома нельзя покидать праздничный стол раньше гостей.
Существуют приметы о погоде 7 января:
Если в этот день оттепель - значит будет рання и теплая весна.
Ударил мороз 7 января, в середине января будет холодно.
Раньше говорили, чем больше снега лежит на земле 7 января - тем урожайнее будет этот год.
Иней на деревьях в этот день - к похолоданию в ближайшие дни.
Источник: Униан.
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