ПЦУ 7 января по новому стилю отмечает Собор Иоанна Предтечи.

Праздник отмечается на следующий день после Крещения Господнего.

В народный праздник вспоминают Иоанна Крестителя - человек, который крестил Иисуса.

В праздник 7 января по традиции важно выпить с утра стакан освященной воды, освящённую в церкви на Крещение - наши предки верили, что благодаря такому ритуалу на протяжении года человек будет здоровым и счастливым.

Мужчины раньше делали несколько глотков пива, дабы в новом году не было повода для слез.

По старому (юлианскому) календарю 7 января верующие отмечали Рождество Христово.

Существуют запреты в этот день.

Так, нельзя 7 января надевать грязную и порванную одежду.

На Рождество запрещено работать.

Церковь также осуждает любые гадания на Рождество.

Охотиться и рыбачить нельзя.

По давней примете хозяевам дома нельзя покидать праздничный стол раньше гостей.

Существуют приметы о погоде 7 января:

Если в этот день оттепель - значит будет рання и теплая весна.

Ударил мороз 7 января, в середине января будет холодно.

Раньше говорили, чем больше снега лежит на земле 7 января - тем урожайнее будет этот год.

Иней на деревьях в этот день - к похолоданию в ближайшие дни.

Источник: Униан.

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