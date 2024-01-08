Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась вкусным рецептом с картофелем и мясом, сделанным словно шашлык. Картофель получается очень насыщенным и нежным благодаря подбрюшине, которая готовится вместе с ним, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

Ингредиенты:

1500 г молодого среднего картофеля

300-400 г подбрюшины

1/2 ч. л. паприки

3-4 ст. л. масла

1/2 ч. л. сушеного чеснока или 2 зубчика свежего

1 ч. л. соли

1/2 ч. л. перца

Фольга и шампуры

Приготовление:

Сделайте маленькие надрезы на картошке.

В миске соедините паприку, масло, сушеный чеснок (или свежий), соль и перец. Хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Намазывайте каждую картошину получившейся смесью.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, нанизывайте на шампуры чередуя картошку и подбрюшину.

Оберните шампуры с картошкой в фольгу и уложите на угли для жарки до готовности.

Снимите фольгу и подрумяньте картошку до привлекательного цвета, переворачивая шампуры.

Готовность можно проверить деревянной шпажкой, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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