Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась вкусным рецептом с картофелем и мясом, сделанным словно шашлык. Картофель получается очень насыщенным и нежным благодаря подбрюшине, которая готовится вместе с ним, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.
Ингредиенты:
- 1500 г молодого среднего картофеля
- 300-400 г подбрюшины
- 1/2 ч. л. паприки
- 3-4 ст. л. масла
- 1/2 ч. л. сушеного чеснока или 2 зубчика свежего
- 1 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. перца
- Фольга и шампуры
Приготовление:
Сделайте маленькие надрезы на картошке.
В миске соедините паприку, масло, сушеный чеснок (или свежий), соль и перец. Хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Намазывайте каждую картошину получившейся смесью.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, нанизывайте на шампуры чередуя картошку и подбрюшину.
Оберните шампуры с картошкой в фольгу и уложите на угли для жарки до готовности.
Снимите фольгу и подрумяньте картошку до привлекательного цвета, переворачивая шампуры.
Готовность можно проверить деревянной шпажкой, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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