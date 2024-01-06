На своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, что изысканное рыбное блюдо можно приготовить не только из дорогих лосося, дорадо и т.д., а и из доступной скумбрии.
"Наслаждайтесь моментом: рецепт для любителей рыбки🔥супер просто и быстро: сохраняйте вкусный рецепт скумбрии, который перевернет ваши представления о рыбных блюдах!", – советует звезда "Мастер Шеф" Пава.
Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- специи для рыбы – 1/2 ч.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- бальзамический соус – 1ст.л.
- оливковое масло – 1 ч.л. для маринада + 3 ст.л. для соуса
- перец чили – 1 ст.л.
- цедра и сок половинки лайма
- петрушка – 3 веточки
- соль, перец
На гарнир победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский взял брокколи и помидоры черри.
Сначала вырезаем позвоночник скумбрии и зачищаем рыбу от косточек.
Маринуем скумбрию, смазывая ее оливковым маслом, специями, смесью соевого и бальзамического соусов.
Выкладываем рыбу на противень, застеленный пергаментом, вокруг выкладываем соцветия брокколи и целые томаты черри. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Тем временем готовим соус. Для этого победитель "Мастер Шеф" мелко нарезает перец чили, петрушку, добавляет оливковое масло, цедру и сок лайма, соль и перец по вкусу.
Подаем запеченную скумбрию вместе с овощами, поливая все соусом.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.