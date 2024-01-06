Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) поделился простым, но очень оригинальным и вкусным рецептом скумбрии.

На своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, что изысканное рыбное блюдо можно приготовить не только из дорогих лосося, дорадо и т.д., а и из доступной скумбрии.

"Наслаждайтесь моментом: рецепт для любителей рыбки🔥супер просто и быстро: сохраняйте вкусный рецепт скумбрии, который перевернет ваши представления о рыбных блюдах!", – советует звезда "Мастер Шеф" Пава.

Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

специи для рыбы – 1/2 ч.л.

соевый соус – 1 ст.л.

бальзамический соус – 1ст.л.

оливковое масло – 1 ч.л. для маринада + 3 ст.л. для соуса

перец чили – 1 ст.л.

цедра и сок половинки лайма

петрушка – 3 веточки

соль, перец

На гарнир победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский взял брокколи и помидоры черри.

Сначала вырезаем позвоночник скумбрии и зачищаем рыбу от косточек.

Маринуем скумбрию, смазывая ее оливковым маслом, специями, смесью соевого и бальзамического соусов.

Выкладываем рыбу на противень, застеленный пергаментом, вокруг выкладываем соцветия брокколи и целые томаты черри. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Тем временем готовим соус. Для этого победитель "Мастер Шеф" мелко нарезает перец чили, петрушку, добавляет оливковое масло, цедру и сок лайма, соль и перец по вкусу.

Подаем запеченную скумбрию вместе с овощами, поливая все соусом.

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