Предметы домашней электроники, которые вы никогда не чистите, но этим действительно следует заняться.

Ваш дом полон электронных устройств, которые делают вашу жизнь проще, продуктивнее и приятнее.

Когда вы их чистили в последний раз?

Бытовая электроника занимает видное место в нашей повседневной жизни. Мы неоднократно прикасаемся к ним, делимся ими с другими членами семьи и оставляем их собирать пыль и грязь, но, тем не менее, мы обычно не включаем их в нашу обычную процедуру уборки — и это большая ошибка.

Насколько важно содержать руки в чистоте, так же важно содержать в чистоте электронику, чтобы она не стала резервуаром для микробов.

Сотовые телефоны и планшеты

Это не просто грязный слух: каждый квадратный дюйм вашего мобильного телефона покрыт примерно 25 127 бактериями. Это больше бактерий, чем можно найти на общественной дверной ручке. Дайте отпор, поддерживая чистоту своих мобильных телефонов и планшетов, регулярно протирая их. Хотя вы можете приобрести специальную чистящую жидкость или ультрафиолетовые лампы для дезинфекции экранов, проще смочить ткань из микрофибры смесью, состоящей из 60 процентов воды и 40 процентов изопропилового спирта, и чистить экраны ежедневно. Салфетки из микрофибры лучше всего подходят, потому что они не царапают поверхности.

Компьютеры и ноутбуки

Вы не прикасаетесь к экрану компьютера или ноутбука так часто, как к экрану мобильного телефона, но на этих экранах все равно могут собираться отпечатки пальцев и пыль. Чтобы очистить мониторы, выключите компьютер или ноутбук, затем добавьте каплю средства для мытья посуды в несколько чашек теплой воды. Окуните ткань из микрофибры в смесь и отожмите лишнюю воду. Протрите экраны, чтобы удалить пятна и грязь, затем промойте ткань чистой водой и снова протрите. Используйте сухую ткань из микрофибры, чтобы удалить остатки влаги и полосы.

Клавиатура, мышь и трекпад.

Исследователи обнаружили, что офисный рабочий стол может содержать в 400 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза, и многие из этих бактерий оседают на клавиатуре, компьютерной мыши и трекпаде. Поскольку к этим механизмам прикасаются очень часто, их следует регулярно чистить, чтобы защититься от микробов.

Чтобы очистить клавиатуру , сначала отключите ее от источника питания. С помощью сжатого воздуха удалите пыль и мусор из щелей между клавишами. Слегка смочите ватный тампон медицинским спиртом и очистите каждую клавишу легкими круговыми движениями, затем высушите их тканью из микрофибры. Очистите мышь, распылив на нее медицинский спирт и протерев тканью из микрофибры.

Чтобы очистить трекпад, протрите его мягкой тканью, смоченной небольшим количеством воды или изопропилового спирта.

Принтер

Домашние принтеры, возможно, не так загрязняются, как другая электроника, но они загрязняются. Чтобы поддерживать принтер в хорошем рабочем состоянии, во время чистки удаляйте с него пыль. Большинство принтеров имеют функцию очистки, которая заботится о чернильных соплах, поэтому вам, вероятно, не придется с ними возиться. Но рекомендуется использовать баллон со сжатым воздухом или небольшой ручной пылесос, чтобы удалить пыль, скопившуюся внутри принтера.

Наушники

Наушники и наушники непосредственно контактируют с вашей кожей. Со временем они могут покрыться потом, воском, пылью и грязью. Накладные наушники лучше всего протирать тканью из микрофибры, смоченной небольшим количеством воды и мыла, а затем дать им высохнуть на воздухе.

Наушники, входящие в ухо, например AirPods, следует чистить только сухой тканью из микрофибры. Не используйте воду или чистящий раствор. Удалите скопившийся воск или пыль, протерев загрязненные участки чистящей замазкой. Если на наушниках над динамиком имеются резиновые покрытия, снимите их и протрите отдельно.

Источник: bobvila.

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