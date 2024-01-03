Лучший способ чистки коврика для мыши зависит от того, сделан ли он из ткани, пластика или кожи.

Работаете ли вы дома или играете на компьютере или ноутбуке, ваша мышь, скорее всего, тоже хорошо тружится.

Однако о чем вы, возможно, не думаете, так это об износе и грязи, которые накапливаются на коврике для мыши в результате длительного использования.

Как почистить тканевый коврик для мыши

Очистка тканевого коврика для мыши — относительно простая задача. Если у вас есть полноценный настольный коврик для мыши с системой зарядки или другими электрическими компонентами, прежде чем продолжить, обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по уходу и чистке.

Кроме того, хотя некоторые веб-сайты рекомендуют мыть коврики для мыши в посудомоечной машине, это не лучший выбор. Подушка с большей вероятностью будет повреждена из-за чрезмерной влаги или агрессивных чистящих средств.

Что нужно

– Салфетки из микрофибры

– Миска

– Теплая вода

– Мягкое мыло для мытья посуды

– Губка или щетка с мягкой щетиной

ШАГ 1. Удалите мусор с коврика для мыши.

Первое, что вам нужно сделать, это удалить с коврика для мыши все крошки, грязь, волосы и другой мусор. Для этого подержите подушечку над мусорным ведром и осторожно постучите по ней или встряхните. Вы также можете использовать сухую ткань из микрофибры или мягкую щетку, чтобы вытереть мусор.

ШАГ 2: Приготовьте раствор из теплой воды и средства для мытья посуды.

После того, как вы удалили мусор с коврика для мыши, приготовьте простой чистящий раствор, который обеспечит более глубокую очистку. Наполните миску теплой, но не горячей водой и несколькими каплями мягкого средства для мытья посуды . Организуйте рабочую зону на кухонной стойке или другой поверхности, находящейся вдали от компьютера; вы не хотите случайно намочить какую-либо электронику.

ШАГ 3. Очистите коврик для мыши.

Прежде чем продолжить, проверьте чистящий раствор на небольшом незаметном участке коврика для мыши, чтобы убедиться, что он не вызывает обесцвечивания+

Если выборочная проверка не вызвала проблем, можно переходить к очистке коврика для мыши приготовленным раствором. Используйте губку или кисть с мягкой щетиной, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность. Тонер объясняет, что вам следует «аккуратно потереть поверхность коврика для мыши круговыми движениями, уделяя особое внимание участкам с пятнами». Обязательно очистите обе стороны подушечки, выполнив одни и те же действия.

При необходимости стойкие пятна можно аккуратно потереть смесью уксуса и воды (в соотношении 1:1).

ШАГ 4: Тщательно промойте коврик для мыши.

После очистки поверхности и удаления пятен и другого мусора необходимо тщательно промыть коврик для мыши, чтобы убедиться, что на поверхности не осталось мыла. Лучший способ добиться этого, не нарушая целостности подушечки, — погрузить ее в раковину или небольшое ведро, наполненное теплой водой. Аккуратно перемещайте подушечку вперед и назад по воде, чтобы вытянуть мыло.

Слейте воду из таза или миски, наполните его чистой водой и повторите описанные выше действия как минимум два или три раза, пока в воде не перестанет появляться пена и вы не будете уверены, что мыло смыто.

ШАГ 5: Высушите коврик для мыши полотенцем.

Хотя вы не хотите выжимать коврик для мыши, вам нужно удалить лишнюю влагу, чтобы защитить его от повреждений. Положите полотенце из микрофибры на плоскую поверхность и поместите коврик для мыши поверх полотенца. Накройте один из концов полотенца ковриком для мыши и аккуратно надавите, чтобы удалить воду. Переместите коврик для мыши на сухое место на полотенце (или возьмите другое чистое полотенце) и повторите еще раз, чтобы удалить как можно больше воды.

ШАГ 6: Перед использованием дайте коврику для мыши полностью высохнуть на воздухе.

Ваш коврик для мыши еще не готов к использованию. Он по-прежнему будет влажным и может повредить мышь или повлиять на ее правильную работу. Тонер рекомендует положить «коврик для мыши на полотенце или сушилку, чтобы он полностью высох на воздухе, прежде чем снова использовать его».

Как почистить пластиковый коврик для мыши

Если ваш пластиковый коврик для мыши липкий или выглядит грязным, пришло время его хорошенько почистить. Следуйте инструкциям ниже, и вы получите чистый коврик для мыши, который готов помочь вам вернуться ко всему, что вам нужно сделать.

Что нужно

ШАГ 1. Очистите коврик для мыши от грязи и другого мусора.

Начните с удаления мусора с коврика для мыши сухой тканью из микрофибры или мягкой щеткой, выбросив крошки и грязь в мусор.

ШАГ 2. Смочите ткань из микрофибры средством для очистки экрана.

Распылите на салфетку из микрофибры аэрозольный очиститель. Вылейте достаточное количество чистящего раствора, чтобы смочить ткань.

ШАГ 3. Протрите коврик для мыши влажной тканью.

Протрите маленький или большой коврик для мыши влажной тканью из микрофибры. Используйте немного смазки для локтей, чтобы избавиться от пятен или липких участков. Повторите то же самое для задней части коврика для мыши.

ШАГ 4: Продезинфицируйте поверхность (по желанию).

Используйте дезинфицирующую салфетку, чтобы продезинфицировать поверхность прокладки и уничтожить все микробы и бактерии, которые все еще могут присутствовать. Проведите салфеткой по всей поверхности, включая заднюю часть коврика для мыши.

ШАГ 5: Высушите коврик для мыши.

Высушите коврик для мыши чистой тканью из микрофибры. Оставьте его на несколько часов или даже на ночь, чтобы убедиться, что он полностью высох, прежде чем класть на него мышь.

Источник: bobvila.

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