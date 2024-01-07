Салат с курицей и ананасами – это действительно замечательное сочетание, пишет Politeka.net.
Для того чтобы приготовить салат с ананасом за считанные минуты необходимы следующие ингредиенты: 200г вареной курятины, 4 яйца, 200г твердого сыра, 150г консервированной кукурузы, 200г консервированного ананаса, несколько зубчиков чеснока.
Курицу и яйца нарезаем кубиками и отправляем в миску. Также кубиками режем сыр.
Также в миску добавляем консервированную кукурузу. Чеснок натираем на маленькой терке.
Кстати, кукурузу можно использовать и замороженную. Однако перед добавлением в салат ее необходимо пробланшировать 1-2 минуты в кипятке, откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой.
Салат с ананасом.
Заправлять салат с ананасом можно майонезом или несладким йогуртом.
Если есть немного больше времени и вдохновения, курицу можно не сварить, а запечь в духовке. Мясо птицы можно приготовить заранее, с вечера, а в салат добавить на следующий день.
Улучшить вкус салата с ананасом можно с помощью домашнего майонеза.
Чтобы сделать домашний майонез вам понадобятся следующие ингредиенты: яичные желтки, подсолнечное или оливковое масло (130 мл), горчица, соль, сахар и лимонный сок (1-2 ч.л.).
Яичные желтки просто вбейте в миску, добавьте соль, сахар (0,5 ч.л) и горчицу (0,5 ч.л). Все ингредиенты смешайте миксером на малой скорости.
Затем, по каплям, введите в желточную смесь растительное масло, одновременно взбивая смесь миксером. Масло должно соединиться с желтками в однородную эмульсию. Взбивайте соус миксером на низкой или средней скорости, пока он не загустеет и добавьте сок лимона.
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