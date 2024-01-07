Салат с курицей и ананасами готовится настолько просто и быстро, что для его приготовления не стоит ожидать особого повода.

Салат с курицей и ананасами – это действительно замечательное сочетание, пишет Politeka.net.

Для того чтобы приготовить салат с ананасом за считанные минуты необходимы следующие ингредиенты: 200г вареной курятины, 4 яйца, 200г твердого сыра, 150г консервированной кукурузы, 200г консервированного ананаса, несколько зубчиков чеснока.

Курицу и яйца нарезаем кубиками и отправляем в миску. Также кубиками режем сыр.

Также в миску добавляем консервированную кукурузу. Чеснок натираем на маленькой терке.

Кстати, кукурузу можно использовать и замороженную. Однако перед добавлением в салат ее необходимо пробланшировать 1-2 минуты в кипятке, откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой.

Салат с ананасом.

Заправлять салат с ананасом можно майонезом или несладким йогуртом.

Если есть немного больше времени и вдохновения, курицу можно не сварить, а запечь в духовке. Мясо птицы можно приготовить заранее, с вечера, а в салат добавить на следующий день.

Улучшить вкус салата с ананасом можно с помощью домашнего майонеза.

Чтобы сделать домашний майонез вам понадобятся следующие ингредиенты: яичные желтки, подсолнечное или оливковое масло (130 мл), горчица, соль, сахар и лимонный сок (1-2 ч.л.).

Яичные желтки просто вбейте в миску, добавьте соль, сахар (0,5 ч.л) и горчицу (0,5 ч.л). Все ингредиенты смешайте миксером на малой скорости.

Затем, по каплям, введите в желточную смесь растительное масло, одновременно взбивая смесь миксером. Масло должно соединиться с желтками в однородную эмульсию. Взбивайте соус миксером на низкой или средней скорости, пока он не загустеет и добавьте сок лимона.

Последние новости Украины:

Крабовый салат по-новому: секрет, с которым станет еще вкуснее.

Пицца "Оливье" на кефире – роскошный рецепт, который всегда выручает.

Шикарная закуска из крабовых палочек – шеф-повар дала вкусный и быстрый рецепт.