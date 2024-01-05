Церковный праздник 6 января по новому и старому календарю, что отмечают верующие в этот день.

6 января в церковном календаре по новому календарю – Крещение Господне (Крещение).

Это последний праздник рождественско-новогоднего цикла, который посвящен событию, когда Иоанн Креститель окрестил Иисуса Христа в реке Иордан.

Вместе с Крещением православные празднуют Богоявление Господне.

Когда Иисус Христос вышел из воды - с небес опустился Святой Дух (голубь) и провозгласил, что Христос есть Сын Божий.

По старому календарю 6 января в канун Рождества Христова отмечали Святвечер.

В этот день заканчивался Рождественский пост, который длился 40 дней.

На стол ставили кутью и 12 блюд, первым садился хозяин дома.

Существуют запреты 6 января, что нельзя делать в этот день:

Нельзя спорить, ругаться, злословить.

Не рекомендуется садиться за праздничный стол в грязной или старой одежде.

Также лучше не полоскать нижнее белье в воде.

Приметы и традиции на 6 января

Наши предки имели немало примет на этот день, в частности, смотрели, какой день - к забору привалил снег — значит лето будет холодным.

6 января на небе полнолуние — к наводнению весной.

Также наши предки верили, что если на Крещение поднимаются сильные вихри снега – значит пчелы будут хорошо роиться.

Громко лают собаки в этот день — в лесу много дичи.

Источник: ТСН.

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