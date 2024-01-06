Рецептом вкусного картофеля в духовке поделилась фублогер и автор кулираной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина на своей странице в Инстаграм.
Для приготовления картофеля в духовке понадобятся следующие ингредиенты: 1 кг картофеля, 1 ч.л паприки, 1 ч.л сушеного чеснока, соль по вкусу, 2-3 ст.л масла.
Также Татьяна предложила приготовить соус к картофелю. Для него понадобятся 200 г плавленых сырков (3 шт), 2-3 ст.л сливок (можно сметаны), 2 ст.л майонеза, несколько веточек укропа, 2-3 зубчика чеснока.
Картофель в духовке
Картофель сначала необходимо очень хорошо помыть и нарезать ломтиками. Добавить соль, специи, растительное масло и хорошо перемешать.
«Запекать при 180-200С до готовности. В конце можно включить гриль или конвекцию», – посоветовала Юшина, добавив, что лично она готовит с помощью аэрогриля.
Картофель в духовке
Для соуса к картофелю в духовке необходимо перебить все ингредиенты блендером в однородную массу.
«Подавать горячий картофель с соусом и собирать овации от близких!», - отметила Татьяна.
Подписчики Татьяны Юшиной отметили, что картофель по этому рецепту действительно получается очень вкусным.
«Рецепт - бомба, малой съел весь картофель, я только попробовала»,
«Соус просто бомба»,
«Очень просто и вкусно»,
«Боже, как я люблю такой картофель. Вкуснятина!».
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