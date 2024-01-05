Это универсальное и недорогое химическое вещество.

Он эффективен для различных целей очистки, включая удаление следов потертостей, удаление суперклея и растворение остатков наклеек.

Этот природный или синтетически созданный кетон, также называемый пропаноном, широко используется во многих отраслях промышленности, включая производство, химию, производство товаров для здоровья и красоты и даже в качестве пищевой добавки.

Избавьтесь от следов потертостей

Если на плиточном, бетонном или ламинатном полу появились некрасивые черные потертости, просто налейте пару чайных ложек ацетона на чистую тряпку или бумажное полотенце и сотрите неприятные следы. Затем пройдитесь по месту чистой тряпкой, смоченной водой, чтобы удалить остатки ацетона. Однако не пытайтесь повторить это на деревянном полу, так как ацетон может удалить отделку и оставить неизгладимые следы на дереве. Закончив, либо выбросьте тряпку, смоченную ацетоном, либо дайте ей высохнуть, а затем постирайте как обычно.

Чистые кофейные кружки

Если на вашей любимой керамической или стеклянной кружке есть коричневые пятна от кофе или чая, которые не удаляются при регулярной стирке, ацетон поможет удалить пятна с кружки. Просто налейте в кружку чайную ложку-другую ацетона, протрите испачканные места губкой или тряпкой, а затем вымойте кружку как обычно. Он снова будет выглядеть свежим и чистым. После этого либо выбросьте губку или тряпку, либо дайте ей высохнуть, а затем тщательно промойте чистой водой.

Антипригарный суперклей

Это слишком распространенный сценарий: при использовании суперклея вы случайно попали на кончики пальцев, и теперь ваши пальцы склеились. Или, возможно, вам нужен клей, но вы не можете снять крышку с тюбика из-за засохшего суперклея, удерживающего ее на месте. К счастью, вы можете решить обе проблемы, протерев проблемную область ватным тампоном, смоченным ацетоном. Это растворит засохший или липкий суперклей.

Удалить краску

Вы покрасили окантовку окон, но теперь на стекле остались пятна краски. Решение такое же близкое, как и в вашей ванной комнате: жидкость для снятия лака. Подержите пару минут ватным тампоном, смоченным ацетоном, на пятнах краски, а затем чистой сухой тряпкой сотрите краску.

Дезинфицировать инструменты для ухода

Небольшие металлические инструменты для ухода, в том числе бритвы, пинцеты, ножницы и кусачки для ногтей, обычно содержат микробы, которые потенциально могут вызвать раздражение кожи или инфекцию. Периодически дезинфицируйте эти инструменты для красоты и ухода, протирая их ватным тампоном, смоченным ацетоном, а затем ополаскивая водой, а затем вытирая насухо чистым полотенцем.

Удалить чернильные пятна с ткани

Если вы случайно провели чернильной ручкой по любимой рубашке и на ткани осталась синяя полоса, вам поможет ацетон. Просто возьмите бутылку жидкости для снятия лака на основе ацетона, смешайте одну часть ацетона с двумя частями воды, ватным тампоном или тканью промокните раствором чернильное пятно, пока оно не исчезнет, ​​а затем постирайте одежду как обычно.

Источник: bobvila.

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