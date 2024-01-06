Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать популярное блюдо по-новому и впечатлить близких за ужином. Новейший способ, как быстро и легко приготовить и разобрать капусту, "Мастер Шеф" Литвинова представила на своей странице в Инстаграм.
Ингредиенты:
- Капуста 1,5 кг
- Фарш мясной 600 г
- Лук 200 г
- Морковь 150 г
- Гречка 45 г
- Томатное пюре 300 г
- Масло гхи 20 г
- Соль 8 г
- Черный перец 3 г
Инструкции:
Капусту оберните в пищевую пленку и разместите в микроволновке на 15-20 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Натрите на крупной терке морковь и лук, обжарьте их на среднем огне в топленом масле под закрытой крышкой в течение 10-15 минут.
Смешайте мясо с обжаренными овощами, гречкой, специями и добавьте 3 ст. ложки томатного пюре. Хорошо перемешайте.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, разберите капусту на лепестки. На каждый лепесток положите фарш и равномерно распределите его, накрыв вторым лепестком.
Уложите получившиеся голубцы в форму. Каждый слой смажьте томатным пюре.
Покройте готовую форму фольгой и проколите ее зубочисткой по всей поверхности.
Запекайте при 200 градусах в течение 40 минут. Снимите фольгу и готовьте еще 20 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
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