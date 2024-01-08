Маринованная капуста не только очень вкусная, но и усиливает устойчивость к стрессам и помогает справляться с авитаминозом.

Актриса и телеведущая Ольга Сумская дала сразу два рецепта маринованой капусты: капуста с клюквой и яблоками и капуста-лепесток.

Для приготовления Ольга Сумская советует взять и ингредиенты: Капуста – 1 шт, Свекла – 0,5 шт, Морковь – 1 шт, Яблоко – 1 шт, Клюква – 100 г, Чеснок – 1 головка, Вода – 1 л, Растительное масло – 0 ,5 ст, Сахар – 1 ст, Уксус – 1 ст, Душистый перец – 3-4 шт, Лавровые листья – 1-3 шт, Соль – 3-4 ст.л.

«Отмечу, это ингредиенты для двух видов маринования», - подчеркнула Ольга Сумская в эфире программы «Вкус дня».

Для первого Сумская мелко нашинковала капусту, натерла морковь на крупной терке, а яблоко нарезала слайсами.

«В глубокую миску я выкладываю слоем капусту. Сверху слой моркови, далее клюква и яблоко. И таким образом повторяю несколько раз», – рассказала Сумская о ходе приготовления маринованной капусты.

Маринованная капуста.

Для рассола Ольга Сумская измельчила чеснок и объединила его с водой, растительным маслом, сахаром, уксусом, солью, душистым перцем и лавровыми листьями.

«Сахар обязательно – это очень важный ингредиент для нашего рассола», – отметила Ольга Сумская.

Ставим рассол на плиту и доводим до кипения. Следующий шаг – заливаем горячим рассолом капусту.

«Я бы советовала нашу вкусность поставить под гнет. И утром ваша капусточка будет уже готова», – рассказала Ольга Сумская.

Теперь можно переходить ко второму рецепту.

В этот раз Ольга Сумская нарезала капусту не тоненько, а квадратиками. Далее соломкой нарезаем морковь, свеклу также нарезаем соломкой. Чеснок не измельчаем, а нарезаем слайсами.

Маринованная капуста.

Берем миску и выкладываем на дно сначала капусту, далее свеклу, морковь и чеснок. Таким образом, слоями перекладываем все овощи. Сверху снова слой капусты.

«В ковшике объединяю воду, растительное масло, сахар и соль, ароматный перец. Все, как мы делали для первого рецепта, но уксус следует добавить чуть позже", - советует Ольга Сумская.

Доводим рассол до кипения и заливаем капусту.

«Желательно и эту капусту со свеклой накрыть гнетом. Прижимаете и утром ваша капусточка уже готова», - подчеркнула Сумская.

Последние новости Украины:

Такая "Селедка под шубой" поразит всех – Ольга Сумская дала оригинальные рецепты.

Нежный салат с ананасом и курицей – самый простой и быстрый рецепт.

Соус для салата из пекинской капусты изменит все – самый аппетитный рецепт.