Народный праздник 5 января называют Крещенский сочельник, Крещенский вечер, Голодная кутья, Федулов день, Федул Зимний и Нифонт.

ПЦУ 5 января по новому стилю отмечает Крещенский сочельник - канун Крещения Господнего.

По старому стилю 5 января Православная церковь чтит мученика Феодула и преподобного Нифонта.

5 января в народе издавна считался опасным днем - временем разгула нечисти и лихорадок.

В этот день люди старались не общаться с незнакомцами и бездомными животными.

Также лучше не ходить в лес в этот день и не поднимать чужие вещи с земли.

В этот день категорически нельзя никого бить, потому что бьющий человек серьезно заболеет.

Также 5 января лучше не работать с острыми предметами, с ножами, вилами или топорами.

Наши предки говорили, если этот день пораниться - весь год в болезнях проведешь.

Существуют приметы 5 января:

Раньше говорили - какой день сегодня - таким будет и ноябрь.

То есть, если день ясный и теплый - значит ноябрь будет солнечным, без морозов.

В этот день идет мокрый снег и дует ветер - ноябрь будет ветреным и мокрым.

Также если лошадь громко храпит 5 января - к снежной буре.

Куры себя странно ведут себя и прячутся в курятник - ждите снежную метель в ближайшее время.

Источник: unian.

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