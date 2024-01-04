Народный праздник 5 января называют Крещенский сочельник, Крещенский вечер, Голодная кутья, Федулов день, Федул Зимний и Нифонт.
ПЦУ 5 января по новому стилю отмечает Крещенский сочельник - канун Крещения Господнего.
По старому стилю 5 января Православная церковь чтит мученика Феодула и преподобного Нифонта.
5 января в народе издавна считался опасным днем - временем разгула нечисти и лихорадок.
В этот день люди старались не общаться с незнакомцами и бездомными животными.
Также лучше не ходить в лес в этот день и не поднимать чужие вещи с земли.
В этот день категорически нельзя никого бить, потому что бьющий человек серьезно заболеет.
Также 5 января лучше не работать с острыми предметами, с ножами, вилами или топорами.
Наши предки говорили, если этот день пораниться - весь год в болезнях проведешь.
Существуют приметы 5 января:
Раньше говорили - какой день сегодня - таким будет и ноябрь.
То есть, если день ясный и теплый - значит ноябрь будет солнечным, без морозов.
В этот день идет мокрый снег и дует ветер - ноябрь будет ветреным и мокрым.
Также если лошадь громко храпит 5 января - к снежной буре.
Куры себя странно ведут себя и прячутся в курятник - ждите снежную метель в ближайшее время.
Источник: unian.
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