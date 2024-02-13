Во Львовской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации. Причину своего отказа он объяснил тем, что его родной брат защищает Украину на фронте. Об этом идет речь в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.
Сведения из суда свидетельствуют, что 5 сентября 2023 года мужчину доставили в территориальный центр комплексной медицинской комиссии (ТЦК), где ему было проведено медицинское освидетельствование, подтвердившее его пригодность к армейской службе. Согласно повестке, 6 сентября он должен был появиться в военкомате для направления в воинскую часть, но мужчина из Львовщины игнорировал этот вызов.
На суде вину мужчина признал и выразил раскаяние. Он объяснил, что его родной брат уже год находится на передовой, и у них нет больше родственников из-за смерти родителей. Львовянин также отметил, что он боялся возможности отправки на передовую, поэтому и проигнорировал повестку.
"Он сильно просил не налагать жесткого наказания, в частности лишения свободы, но назначить альтернативную форму наказания, включая возможность полезного вклада в государство другим путем", - отмечено в материалах судебного процесса.
Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и установил срок лишения свободы продолжительностью 3 года. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.
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