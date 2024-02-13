На суде вину мужчина признал и выразил раскаяние. Он объяснил, что его родной брат уже год находится на передовой и у них нет больше родственников.

Во Львовской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации. Причину своего отказа он объяснил тем, что его родной брат защищает Украину на фронте. Об этом идет речь в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

Сведения из суда свидетельствуют, что 5 сентября 2023 года мужчину доставили в территориальный центр комплексной медицинской комиссии (ТЦК), где ему было проведено медицинское освидетельствование, подтвердившее его пригодность к армейской службе. Согласно повестке, 6 сентября он должен был появиться в военкомате для направления в воинскую часть, но мужчина из Львовщины игнорировал этот вызов.

На суде вину мужчина признал и выразил раскаяние. Он объяснил, что его родной брат уже год находится на передовой, и у них нет больше родственников из-за смерти родителей. Львовянин также отметил, что он боялся возможности отправки на передовую, поэтому и проигнорировал повестку.

"Он сильно просил не налагать жесткого наказания, в частности лишения свободы, но назначить альтернативную форму наказания, включая возможность полезного вклада в государство другим путем", - отмечено в материалах судебного процесса.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и установил срок лишения свободы продолжительностью 3 года. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

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