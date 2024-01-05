Звезда "Дизель шоу" Юлия Мотрук рассказала, как замесить удачное тесто для чебуреков и добавить в фарш.

Актриса «Дизель шоу» обожает домашнюю кухню и иногда делится со своими подписчиками рецептами разной вкусности, пишет Politeka.net.

Так, Юлия Мотрук рассказала, что следует добавить в фарш для чебуреков и как быстро замесить тесто.

Чебуреки звезда "Дизель шоу" готовит в духовке.

Юлия Мотрук советует взять такие ингредиенты: простоквашу 0,5 л, соль 0,5 чайной ложки, сахар 0,5 чайной ложки, муку.

«Муку добавлять по чуть-чуть, пока не вымесить тесто, чтобы не липло к рукам», - посоветовала актриса «Дизель шоу».

Чебуреки в духовке, рецепт.

А в фарш для чебуреков «главное бросить много лука».

"В духовку на 200° режим верх, низ на 15 мин", - рассказала актриса о последнем этапе в приготовлении чебуреков в духовке.

В комментариях к сообщению звезда «Дизель Шоу» добавила, что количество муки – примерно гр 600-800.

«Глянула, даже есть захотелось. Спасибо за рецепт приготовления этой вкусности»,

«Я обязательно приготовлю»,

«Аж слюнки текут»,

«Вкуснятина!», - комментировали рецепт чебуреков подписчики Юлии Мотрук.

Добавим, что чебуреки в духовке больше похожи на пирожки, однако более диетические, для их приготовления нужно значительно меньше масла.

Классического рецепта теста для чебуреков в духовке не существует. Можно попробовать разные варианты – на кипятке или воде с водкой и яйцом, молоке или кефире, а также на воде с уксусом.

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