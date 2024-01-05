Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать рулет картофельного рулета с сюрпризом. По словам "Мастер Шефа", такой вариант рецепта идеально подходит для тех, кто устал делать неудачніе зразы - то разлезаются, то портятся.

Татьяна Литвинова

Ингредиенты:

  • 700 г картошли
  • 500 г мяса (на ваш выбор)
  • 1 лавровый лист
  • 1 лук
  • 1-2 ст. ложки муки
  • 100 г репчатого лука
  • 3 ст. ложки молока
  • 2 яйца
  • Масло для рук
  • 150-200 г сулугуни
  • 50 г укропа или петрушки
  • 1/2 ч. ложки соли
  • 1/2 ч. ложки перца
  • Щепотка кунжута

Инструкции:

Сварите или запеките картошку в мундире. Отварите мясо вместе с лавровым листом, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Подготовьте лук, обжарив его на сковороде с 2 ст. ложками масла и немного воды, прикрытого крышкой.

Пропустите отваренную картошку через мясорубку и соедините с нарезанным укропом (или петрушкой), яйцом, мукой, солью и перцем. Смешайте до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, пропустите в мясорубке варенное мясо вместе с репчатым луком и зеленью петрушки. Смешайте с соевым соусом и перцем.

На противне, покрытом пергаментом, распределите слой картошки. Положите сверху слой мяса, а затем равномерно распределите кубики сулугуни по центру.

С помощью пергамента аккуратно скрутите рулет. Смажьте молоком и посыпьте кунжутом.

Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах в течение 30 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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