Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить идеальные зразы с картофелем.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать рулет картофельного рулета с сюрпризом. По словам "Мастер Шефа", такой вариант рецепта идеально подходит для тех, кто устал делать неудачніе зразы - то разлезаются, то портятся.

Ингредиенты:

700 г картошли

500 г мяса (на ваш выбор)

1 лавровый лист

1 лук

1-2 ст. ложки муки

100 г репчатого лука

3 ст. ложки молока

2 яйца

Масло для рук

150-200 г сулугуни

50 г укропа или петрушки

1/2 ч. ложки соли

1/2 ч. ложки перца

Щепотка кунжута

Инструкции:

Сварите или запеките картошку в мундире. Отварите мясо вместе с лавровым листом, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Подготовьте лук, обжарив его на сковороде с 2 ст. ложками масла и немного воды, прикрытого крышкой.

Пропустите отваренную картошку через мясорубку и соедините с нарезанным укропом (или петрушкой), яйцом, мукой, солью и перцем. Смешайте до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, пропустите в мясорубке варенное мясо вместе с репчатым луком и зеленью петрушки. Смешайте с соевым соусом и перцем.

На противне, покрытом пергаментом, распределите слой картошки. Положите сверху слой мяса, а затем равномерно распределите кубики сулугуни по центру.

С помощью пергамента аккуратно скрутите рулет. Смажьте молоком и посыпьте кунжутом.

Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах в течение 30 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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