Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать рулет картофельного рулета с сюрпризом. По словам "Мастер Шефа", такой вариант рецепта идеально подходит для тех, кто устал делать неудачніе зразы - то разлезаются, то портятся.
Ингредиенты:
- 700 г картошли
- 500 г мяса (на ваш выбор)
- 1 лавровый лист
- 1 лук
- 1-2 ст. ложки муки
- 100 г репчатого лука
- 3 ст. ложки молока
- 2 яйца
- Масло для рук
- 150-200 г сулугуни
- 50 г укропа или петрушки
- 1/2 ч. ложки соли
- 1/2 ч. ложки перца
- Щепотка кунжута
Инструкции:
Сварите или запеките картошку в мундире. Отварите мясо вместе с лавровым листом, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Подготовьте лук, обжарив его на сковороде с 2 ст. ложками масла и немного воды, прикрытого крышкой.
Пропустите отваренную картошку через мясорубку и соедините с нарезанным укропом (или петрушкой), яйцом, мукой, солью и перцем. Смешайте до получения однородной массы.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, пропустите в мясорубке варенное мясо вместе с репчатым луком и зеленью петрушки. Смешайте с соевым соусом и перцем.
На противне, покрытом пергаментом, распределите слой картошки. Положите сверху слой мяса, а затем равномерно распределите кубики сулугуни по центру.
С помощью пергамента аккуратно скрутите рулет. Смажьте молоком и посыпьте кунжутом.
Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах в течение 30 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
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