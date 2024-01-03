Студия "Квартал 95" попала в громкий скандал из-за новогоднего номера с шутками о жителях временно оккупированного города Скадовск.

Многие украинцы в сети сочли сценку артистов оскорбительной, из-за чего и вспыхнул скандал.

Напомним, артисты студии "Квартал 95" разыграли сценку о девушке, которая якобы переехала из Скадовска на Закарпатье.

По сюжету вынужденная переселенка пытается говорить на украинском языке, но совершает ошибки и не может правильно произносить слова.

На скандал отреагировал мэр Скадовска Александр Яковлев, он выступил против шуток в отношении жителей Скадовска, добавив, что люди в оккупации нуждаются в поддержке.

В пресс-службе "1+1 media" после шквала критики решили извиниться за переселенку "сиСкадовска", заявив, что номер не будет опубликован в ютуб.

В студии "Квартал 95" добавили, что планировали "показать, что не страшно делать даже грубые ошибки при переходе с русского на украинский, более стыдно — продолжать говорить на языке врага".

"Стыд сценаристам 95 квартала!!! Мой родной Херсон пережил оккупацию. К сожалению Скадовск все еще не освободили, но обязательно освободят. Зачем вы унижаете скадовцев?... Позор!!!",

"Удалить необходимо весь этот квартал, в котором не осталось ни крошки юмора, а лишь пошлые, примитивные сцены, оскорбляющие чувства обычных людей. Всем этим так называемым "артистам" мужского пола нужно было бы вручить повестки и пусть готовятся участвовать в боевых действиях по освобождению Скадовска",

"90 процентов Херсонской области, в том числе и Скадовск, говорят на украинском языке-чистом и правильном, без западных диалектов. Так насмехаться над скадовчанами сегодня – это кощунство!",

"Позор вам, бесстыдные, бесталанные невежды! Как вам не стыдно оскорблять скадовчан, которые всегда любили и были преданы Украине! Которые сейчас страдают оккупацией, мечтают о возвращении к родной родине! Требую скорейшего извинениями перед всеми жителями города!",

"В наших краях люди прекрасно владеют украинским языком, еще лучше, чем многие известные личности. За такое оскорбление должны ответить все: те, кто заказали, те, кто выполнял и ржал над этим", - свирепствуют украинцы в комментариях.

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