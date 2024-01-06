В Ровенской области в Костополе вырастут тарифы на воду.
Известно, что исполнительный комитет Костопольского городского совета утвердил новые тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.
Новые тарифы будут действовать уже с 1 января 2024 года:
водоснабжение - 25,73 грн/куб.м
водоотвод – 33,48 грн/куб.м.
Повышение тарифов было обосновано тем, что выросли цены на электроэнергию, увеличением прожиточного минимума и другими материальными затратами.
В комментариях местные отреагировали на новость о росте тарифов на воду:
"А они спросили, чем людям платить? Зарплаты на месте, пенсии тоже. Как что-то дать людям то нет, а как забрать всегда первые",
"Вам там что делается война пенсии мизерные зарплаты также думаете ли что у нас такие же зарплаты как у вас...",
"Цены на тарифы и так,, ОБЛАЧНЫЕ" - ,, КОСМОС" Что, в Костополе зарплаты, пенсии-шикарные??? Вы по своим З.П. и премиях не почувствуете того повышения тарифов, а простым людям что уж делать с такими несчастными зарплатами и т.д",
"Цены все. растут растут скоро будет как грамм золота, а какие-то воды. страшна никакой фильтрации нет",
"А на воздух еще нет цены?".
Последние новости Украины:
Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.
Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.
Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.