В одной из украинских областей решением горсовета решили поднять тарифы, стало известно, кто будет платить больше.

В Ровенской области в Костополе вырастут тарифы на воду.

Известно, что исполнительный комитет Костопольского городского совета утвердил новые тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

Новые тарифы будут действовать уже с 1 января 2024 года:

водоснабжение - 25,73 грн/куб.м

водоотвод – 33,48 грн/куб.м.

Повышение тарифов было обосновано тем, что выросли цены на электроэнергию, увеличением прожиточного минимума и другими материальными затратами.

В комментариях местные отреагировали на новость о росте тарифов на воду:

"А они спросили, чем людям платить? Зарплаты на месте, пенсии тоже. Как что-то дать людям то нет, а как забрать всегда первые",

"Вам там что делается война пенсии мизерные зарплаты также думаете ли что у нас такие же зарплаты как у вас...",

"Цены на тарифы и так,, ОБЛАЧНЫЕ" - ,, КОСМОС" Что, в Костополе зарплаты, пенсии-шикарные??? Вы по своим З.П. и премиях не почувствуете того повышения тарифов, а простым людям что уж делать с такими несчастными зарплатами и т.д",

"Цены все. растут растут скоро будет как грамм золота, а какие-то воды. страшна никакой фильтрации нет",

"А на воздух еще нет цены?".

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Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.