Салат с ананасом очень популярен благодаря вкусным ингредиентам и легкости в приготовлении, к тому же выглядит он просто роскошно.

Удачным рецептом вкусного салата с ананасом поделилась со своими подписчиками фудблогер Татьяна Шеремет, пишет Politeka.net.

Для его приготовления необходимы такие ингредиенты – копченое куриное филе – 250г, консервированные ананасы – 200г, твердый сыр – 200г, яйца вареные – 3шт, майонез, чеснок – 2-3 зуб.

Копченую грудинку и консервированные ананасы режем мелким кубиком. Вареные яйца для салата с ананасом необходимо натереть на крупной терке.

Вкусный салат с ананасом.

Чеснок натираем и добавляем к майонезу.

«Складываем салат в кольцо (у меня 18см в диаметре). Первый слой – измельченное куриное филе, сеточка из майонеза; второй слой – консервированные ананасы, майонез; третий слой – одна часть тертого твердого сыра, сеточка из майонеза; четвертый слой – яйца, майонез; пятый слой – вторая часть сыра», - рассказала Татьяна о ходе приготовления салата с ананасом.

Вкусный салат с ананасом.

Салат следует накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на два часа.

Перед подачей на стол фудблогер украсила салат с ананасом орешками.

По желанию, кто не ест или не любит майонез, его можно заменить на йогуртово-горчичный соус.

«Для остроты к йогурту добавьте горчицу, немного лимонного сока и, думаю, будет вкусно», – посоветовала Татьяна.

Последние новости Украины:

С румяной корочкой - Виктория Булитко из "Дизель Шоу" раскрыла мамин рецепт самой вкусной курочки.

Пицца "Оливье" на кефире – роскошный рецепт, который всегда выручает.

Салат "Капрезе" - на "Мастер Шеф" рассказали ресторанный рецепт, который легко повторить дома.