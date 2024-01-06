В Хмельницком женщину наказали из-за торговли с рук в неустановленных местах.

Так, 3 ноября женщина на улице Чорновила в Хмельницком продавала пластиковые бутылки в количестве 30 штук.

Как стало известно из приговора Хмельницкого горрайонного суда, своими действиями женщина совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 160 КУоАП.

Речь идет о торговле с рук в неустановленных местах.

В судебном заседании женщина вину признала, подтвердила обстоятельства дела.

Суд постановил признать виновной в совершении административного правонарушения и наложить штраф в размере 102 грн с конфискацией предметов торговли.

Кроме того, женщина должна уплатить в пользу государства судебный сбор в сумме 536 грн. 80 коп.

Постановление еще может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его провозглашения.

Украинцы отреагировали на новость в комментариях:

"А при этом никому из “составителей” протокола не захотелось оказать этой бабке помощь хотя бы 1000 грн.?",

"наверняка пенсионерка торговала подержанными пластиковыми бутылками. Увлечение у нее такое. С пенсии денег некуда девать...",

"А дать бабушке пенсию на которую бы она могла прожить а выжить, эти судьи не хотят, или поделиться своей".

Источник: День за днем.

Последние новости Украины:

Муж попросил посадить его в тюрьму вместо мобилизации: суд решил его судьбу.

Как сообщала Politeka, с'явился новый способ вручения повесток с "бонусом", адвокат предупредил.

Также писала Politeka, мужчина дважды отказался от призыва из-за посещения церкви, как суд его наказал.