В своем решении суд также подчеркнул, что отказ от исполнения воинского долга нарушает принцип равенства прав и обязанностей граждан.

В Хмельницкой области мужчину, который отказался от мобилизации, ссылаясь на свою веру, и попытался ограбить бар, был осужден. Об этом говорится в приговоре Полонского районного суда Хмельницкой области.

Мужчина залез в заведение питания с намерением ограбить, и, согласно решению суда, при этом он также уклонился от службы в армии во время мобилизации.

По данным суда, мужчина был признан годным для службы в армии после ВЛК. Однако он дважды уклонился от призыва, отказавшись выполнить свои военные обязанности через веру в Бога, которую он называл причиной отказа от участия в военных действиях.

Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину, объяснив, что решил совершить грабеж из-за конфликта с девушкой и желания поесть. Он также утверждал, что его вера не позволяет ему убивать людей, что является причиной отказа военной службы.

Суд принял решение признать мужчину виновным в нарушении статьи 162 (грабеж) и статьи 336 (уклонение от военной службы) Уголовного кодекса Украины. За эти преступления ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. В своем решении суд также подчеркнул, что отказ от выполнения воинского долга нарушает принцип равенства прав и обязанностей граждан перед законом.

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