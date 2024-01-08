Для приготовления завтрака по рецепту певицы Тони Матвиенко нужны всего несколько ингредиентов.

Певица Тоня Матвиенко любит этот завтрак за его простоту и скорость в пригтовлении, пишет Politeka.net.

«Люблю, потому что это полезно и быстро!», - рассказывала Тоня Матвиенко в одном из своих интервью.

По словам Матвиенко, именно это блюдо они особенно часто готовят утром.

Итак, для приготовления завтрака по рецепту Тони Матвиенко нужны всего три ингредиента – 200 г «Геркулеса», 100 г сыра с плесенью "Дорблю", зелень.

Отметим, что овсяная каша действительно прекрасный вариант завтрака.

За счёт большого количества клетчатки, снижается уровень сахара и холестерина в крови, нормализуется работа кишечника. В овсяных хлопьях есть важнейшие для иммунитета элементы — железо, цинк, магний, калий, кальций, фосфор, также отвечающие за поддержание костей и мышечной ткани. Хлопья овсянки содержат медленные углеводы, а также большое количество полезных пищевых волокон и питательных веществ.

Чтобы получить хлопья, цельные зерна овса высушивают, шлифуют и пропаривают. Под воздействием горячего пара они становятся мягче, вместе с тем такая обработка позволяет сохранить все полезные свойства злака.

Добавим, что существует множество диет, основанных на употреблении овсянки.

В обязательном порядке ее рекомендуют употреблять при сердечно-сосудистых, почечных, печеночных патологиях и болезнях дыхательных путей.

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