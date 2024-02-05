В Тернопольской области работники ТЦК на улице остановили мужчину, чтобы вручить ему повестку. Но мужчина решил избежать мобилизации путем вычурного хода и хитрой схемы обмана. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По информации полиции, на одной из улиц Почаева работники ТЦК остановили мужчину для проверки его документов. Он предъявил им справку об отсрочке и временном удостоверении, которое должно было освободить его от мобилизации. Однако военнослужащие заподозрили, что эти документы фальшивы, и вызвали полицию.

Оказалось, он приобрел фальшивые документы, свидетельствовавшие о его непригодности к военной службе, и пытался их предъявить работникам Территориального центра кадрового обеспечения (ТЦК). Однако его планы столкнулись с уголовной ответственностью.

"Справку и удостоверение изъяли и направили на экспертизу. Проверка подтвердила сомнения представителей ТЦК – оба документа были поддельными. Когда представители военной службы выяснили это, мужчина признал, что все документы он приобрел", - говорится в сообщении.

Мужчине было объявлено подозрение согласно части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо подложного документа). Кроме того, ему предъявлены обвинения согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от мобилизации. Ведется следствие.

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