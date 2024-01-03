Актриса и телеведущая Ольга Сумская рассказала, что в таком завтраке есть все для энергии и хорошего настроения.

Вкусно, красиво, сытно, калорийно – это все о завтраке, который продемонстрировала актриса и телеведущая Ольга Сумская, пишет Politeka.net.

"Никто не откажется на завтрак от такого блюда. Чтобы день начался ярко", - отмечала Ольга Сумская, демонстрируя большую тарелку, наполненную вкусностями.

Ольга Сумская также подчеркнула, что именно так выглядит классический английский завтрак.

«Здесь есть все для хорошего настроения», – отмечалась Сумская.

Английский завтрак, как правило, состоит из двух яиц, жареной колбаски, бекона, фасоли в томатном соусе, жареного помидора и тостов.

Расширенный английский завтрак включает блины с вареньем и овсяную кашу со сливками.

Еду традиционно сопровождают чай, кофе или фруктовый сок.

На столе Ольги Сумской можно было заметить стакан апельсинового сока.

Отметим, что по мнению диетологов завтрак должен быть максимально питательным, в идеале утоляющим голод на 4-6 часов. Обычно это 30% от суточной нормы калорий.

Желательно, чтобы завтрак содержал все питательные вещества: белки, жиры, медленные углеводы.

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