Ленивые вареники – вкусное и простое блюдо, которое обожают и дети, и взрослые, а с этим удачным рецептом оно всегда будет таким, как надо.

Ленивые вареники с творогом готовятся достаточно быстро и просто, пишет Politeka.net.

Но есть секрет, который поможет сделать блюдо идеальным.

Его рассказала фудблогер и автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина.

«Часто получаю сообщения, что, мол, не получаются: ленивые вареники, оладьи, сырники, блины. Те блюда, которые мы привыкли делать всегда «на глаз». Лучше забыть об этом способе навсегда (и приобрести кухонные весы, у кого их еще нет. Чтобы получать стабильный, хороший результат, нужно всегда соблюдать пропорции. Кулинария - это химия», - отметила Татьяна странице в Инстаграм.

Ленивые вареники с творогом.

Автор кулинарной книги также поделилась своим рецептом ленивых вареников.

Для приготовления требуются следующие ингредиенты: 500 г домашнего творога, 2 яйца или 4 желтка, щепотка соли, 1-2 ст. л. сахара, 30-50 г сливочного масла, 150 г муки



Сначала сыр необходимо протереть чернз сито, затем добавить яйца, растопленное масло, соль, сахар. Все тщательно перемешать.

Затем добавить муку, но не все сразу, а по частям.

«И смотреть на консистенцию теста, оно должно быть не крутым, достаточно липким. Отделить часть теста, обвалять в муке, скачать тоненькую колбаску, легонько прижать и нарезать наискось на кусочки», - рассказала фудблогер.

Ленивые вареники с творогом.

Бросать ленивые вареники с творогом необходимо в кипящую воду. Как всплывут – блюдо готово.

Подавать ленивые вареники вкусно со сметаной. Также можно добавить ягод, мед или варенье.

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