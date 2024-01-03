Крабовый салат – вкусное и популярное блюдо, которое можно сделать еще вкуснее благодаря всего одному ингредиенту.

Рецептов крабового салата очень много, пишет Politeka.net.

Ведь салаты с крабовыми палочками можно готовить и с ананасами, и с огурцами, и другими вкусными продуктами.

Фублогер и автор книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина предложила еще один интересный рецепт крабового салата.





Крабовый салат.

По словам фублогера, это крабовый салат по-новому.

«Казалось бы, всего один ингредиент, а вкус меняется. Салат получился очень нежный, со сливочным привкусом», - отметила Татьяна на своей странице в Инстаграм.

Итак, для приготовления крабового салата по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты: 250 г крабовых палочек, 3 яйца, 3 плавленых сырка, 1 баночка кукурузы, немного зеленого лука, майонез.

«Для удобства майонез перелить в кондитерский мешок, сделать маленькое отверстие. Наносить майонез будем сеточкой и слои трамбовать не будем», - прокомментировала ход приготовления крабового салата фудблогер.

Крабовый салат.

Первый шаг – крабовые палочки необходимо мелко порезать и выложить слоем. Нанести сеточку из майонеза. Второй слой – тертые яйца. Третий слой салата – тертые сырки

«Сверху кукуруза и майонезом уже не смазывать. Украсить зеленым луком», - рассказала Татьяна.



По словам фублогера, именно добавление плавленых сырков наполнит салат другим, сливочным и нежным вкусом.

Последние новости Украины:

Пицца "Оливье" на кефире – роскошный рецепт, который всегда выручает.

Шикарная закуска из крабовых палочек – шеф-повар дала вкусный и быстрый рецепт.

Как приготовить шведский салат с крабовыми палочками – отличный рецепт.