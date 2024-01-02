Вафли по рецепту, о котором рассказала известная телеведущая телеканала «1+1» Маричка Падалко, получатся действительно вкусными благодаря некоторым секретам.

Телеведущая «1+1» Маричка Падалко рассказала, как сделать так, чтобы вафли не пригорали и были не только вкусными, но и красивыми.

Так, Маричка Падалко подчеркнула на своей странице в Инстаграм, что не смазывает вафельные панели сливочным или подсолнечным, ведь добавляет в тесто 180 г растопленного масла, а этого достаточно, чтобы тесто не пригорало.

Кроме того, Маричка Падалко переворачивает вафли в процессе выпечки, хотя панели с двух сторон идентичны.

«Так вафли выпекаются под одинаковым давлением и получаются более равномерные по внешнему виду», - пояснила звезда телеканала «1+1».

Также Маричка Падалко объяснила, что густота теста будет зависеть от того, какой концентрации масло вливается в тесто – хорошо растопленное или не очень.

«Если тесто густое, не кладите его слишком много в форму. Затем оно начнет таять во время приготовления и вылезет за ее пределы», – предупредила телеведущая «1+1» Маричка Падалко.

Отметим, что подавать вафли можно с любыми начинками и топингами, посыпьте сахарной пудрой или шоколадом, добавьте фрукты, мед, варенье или ягоды. А еще можно сделать их с красной рыбой, авокадо, кисломолочным сыром, овощами, сыром и зеленью.

Вафли можно подавать вместо хлеба, или есть как отдельное блюдо.

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