Кристина Решетник прекрасная хозяйка и постоянно балует своего звездного мужа и трех сыновей разными вкусностями. Иногда жена Григория Решетника делится с украинцами своими рецептами.

В этот раз на своей странице в Instagram жена Григория Решетника вместе с маленьким сынишкой показала, как приготовить сладкие елочки из слоеного теста, которые особенно понравятся детям.

"Невероятно вкусные елочки из слоеного теста с сахарным маслом и корицей✨🎄 Спойлер: на утро ничего не осталось)) Все уничтожили за один вечер 😂😍", – пишет Кристина Решетник.

Для этого рецепта Кристина Решетник берет следующие ингредиенты (в расчете на 15 штук):

1 кг слоеного теста

50 г топленого масла

4 ст.л. коричневого сахара

2 ст.л. корицы

желток

сахарная пудра

Также для приготовления нам понадобятся палочки для канапе с декором. Наполнение для елочек можете выбирать по собственному вкусу (нутелла, веренье и т.д.).

Сначала смешиваем растопленное сливочное масло с сахаром и корицей.

Слоеное тесто раскатываем в прямоугольник, половину смазываем смесью масла с сахаром и корицей, накрываем второй половиной теста и снова раскатываем.

После этого Кристина Решетник разрезает пласт теста с начинкой на полоски шириной примерно 2 см и формирует из них елочки, как на видео. Нанизываем елочки на палочки, выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, смазываем сверху желтком и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 12-15 минут.

Готовые елочки присыпаем сахарной пудрой – и можно подавать.

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