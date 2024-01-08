Нет ничего лучше, чем чашка хорошего кофе, чтобы начать утро. Что еще так заряжает энергией?

Сопутствующее пролитие на вашу рубашку или брюки прямо в тот момент, когда вы выбегаете за дверь, или, что еще хуже, когда вы наезжаете на кочку во время поездки на машине на работу.

Не позволяйте глотку явы испортить остаток дня! Вместо этого попробуйте одно из этих быстрых решений и верните своей одежде ее былую безупречную славу.

Удалите пятна от кофе с помощью газировки.

В следующий раз, когда вы случайно прольете кофе себе на рубашку, отправляйтесь в холодильник или кладовую за этим мощным продуктом: газировкой.

Облейте пятно пенистым напитком и аккуратно промокните пятно от кофе бумажным полотенцем, удаляя неприглядные темные следы. Если это не помогло, попробуйте нанести содовую воду на заднюю часть рубашки, чтобы вытолкнуть пятна из ткани, а не в нее. Дайте одежде высохнуть на воздухе, а затем бросьте ее в стирку, как только вернетесь домой, чтобы удалить все оставшиеся пятна.

2. Удалите пятна кофе с помощью уксуса.

Если вы заметили кофейные пятна на одежде из смесового хлопка, несколько капель проверенного уксуса помогут удалить любые следы их пятен.

Смочите бумажное полотенце или чистую ткань уксусом и промокните пятно, стараясь не тереть, так как это может еще больше закрепить пятно. Если это более крупный разлив, который, кажется, не сдвинулся с места, подумайте о том, чтобы замочить его на ночь в смеси из 3 частей уксуса и 1 части холодной воды.

Независимо от того, какой метод вы выберете, после этого бросьте одежду в стирку, чтобы вымыть все до последней капли. И не забудьте еще раз проверить перед сушкой: если перед тем, как полностью снять, она подвергнется сильному нагреву, ваша любимая рубашка или брюки могут навсегда застрять в домашнем напитке.

3. Удалите пятна кофе с помощью яичного желтка.

Для приготовления этого метода может потребоваться немного больше времени, но окончательный рецепт — верное решение для любого стойкого кофейного пятна.

Для начала возьмите яйцо , немного медицинского спирта, теплую воду и тряпку.

Отделите желток в миску и добавьте пару ложек теплой воды и немного медицинского спирта.

Хорошо взбейте вилкой до однородной массы, а затем окуните в смесь тряпку.

Промокните пятно раствором примерно минуту, а затем промойте теплой водой.

Источник: bobvila.

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