Известно также, что у мужчины есть опыт участия в боевых действиях и ранее он уже дезертировал.

Мужчина является участником боевых действий и уже убегал со службы. В Ровенской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации После получения повестки. Об этом говорится в приговоре Дубенского горрайонного суда Ровенской области.

Суд признал мужчину пригодным к армейской службе, но в мае 2023 года он отказался от мобилизации. В ходе судебного заседания обвиняемый объяснил свой отказ служить в армии, указав, что не желает покидать свою больную мать. Он заявил, что готов пойти в тюрьму, только чтобы его не призвали в Вооруженные Силы Украины.

В материалах судебного производства отмечено, что мужчина, призванный к службе, отказывается выполнять военный долг и готов отбывать реальный срок наказания вместо службы в армии, даже при условии, что его мать останется без поддержки.

Известно также, что у мужчины есть опыт участия в боевых действиях, ранее судимый за самовольное оставление службы, уже отбывший испытательный срок и отказавшийся служить с 2016 года. Человек просит назначить ему минимальное наказание.

Суд признал мужчину виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили в суде трехлетнее лишение свободы. Следует отметить, что он может обжаловать решение суда.

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