31 декабря в Украине и мире празднуют канун Нового года.
В церковном календаре 31 декабря также день памяти преподобной Мелании.
В этот день раньше было принято заботиться о скотине, дабы животные были здоровыми в следующем году.
Раньше было принято покупать новый веник, ведь считалось, что это хорошая примета.
Новый год предки тщательно мылись или парились в бане, чтобы встретить новый год чистыми.
До нового года нужно завершить все дела и помириться со всеми близкими, а также желательно отдать все долги, чтобы провести следующий год счастливо.
На Модеста, 31 декабря, предсказывали будущее и судьбу.
Существуют и запреты 31 декабря, например, нельзя оставлять на видном месте ножи, дабы нечисть не изрезала семейное счастье.
Также нельзя оставлять в открытой посуде молоко, чтобы внутрь не попали злые духи.
31 декабря запрещалось зашивать одежду, чтобы в следующем году не заниматься исправлением ошибок.
Нельзя стричь волосы и ногти, дабы не навлечь на себя беду и проблемы со здоровьем.
Главные приметы 31 декабря:
Если в этот день снег падает большими хлопьями — к теплу.
Сильный мороз — значит метелей и снегопадов в ближайшее время не будет.
Западный или юго-западный ветер — к потеплению.
У кого день ангела в этот день
Именины празднуют 31 декабря : Марк, Михаил, Модест, Севастиан, Семен, Флор (Фрол), Зоя, Виктория.
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