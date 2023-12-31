31 декабря в Украине и мире празднуют канун Нового года.

В церковном календаре 31 декабря также день памяти преподобной Мелании.

В этот день раньше было принято заботиться о скотине, дабы животные были здоровыми в следующем году.

Раньше было принято покупать новый веник, ведь считалось, что это хорошая примета.

Новый год предки тщательно мылись или парились в бане, чтобы встретить новый год чистыми.

До нового года нужно завершить все дела и помириться со всеми близкими, а также желательно отдать все долги, чтобы провести следующий год счастливо.

На Модеста, 31 декабря, предсказывали будущее и судьбу.

Существуют и запреты 31 декабря, например, нельзя оставлять на видном месте ножи, дабы нечисть не изрезала семейное счастье.

Также нельзя оставлять в открытой посуде молоко, чтобы внутрь не попали злые духи.

31 декабря запрещалось зашивать одежду, чтобы в следующем году не заниматься исправлением ошибок.

Нельзя стричь волосы и ногти, дабы не навлечь на себя беду и проблемы со здоровьем.

Главные приметы 31 декабря:

Если в этот день снег падает большими хлопьями — к теплу.

Сильный мороз — значит метелей и снегопадов в ближайшее время не будет.

Западный или юго-западный ветер — к потеплению.

У кого день ангела в этот день

Именины празднуют 31 декабря : Марк, Михаил, Модест, Севастиан, Семен, Флор (Фрол), Зоя, Виктория.

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