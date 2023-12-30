Мобилизация в Украине продолжается, в то же время в новом законопроекте по призыву депутаты предлагают отменить отсрочку для некоторых категорий граждан, в том числе для лиц с инвалидностью III группы.
На сайте президента появилась петиция с требованием оставить отсрочку в разгар мобилизации в Украине людям с инвалидностью 3 группы.
Автор обращения к президенту просит оставить право инвалидам 3 группы добровольно идти на службу в армии во время мобилизации в Украине.
"Требуем соблюдение законов по защите прав лиц с ограниченными возможностями, а именно, оставить право инвалидам 3 группы право на службу в армии только по их личному согласию и по месту жительства. К тому же ст.58 конституции Украины говорит о необратимости действия закона во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица, - говорится в петиции.
По состоянию на 30 декабря петиция набрала 1050 голосов из 25000 необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент.
Напомним, правила мобилизации в Украине кардинально могут измениться уже в ближайшее время – Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о мобилизации и усилении ответственности за военные правонарушения.
В Раде зарегистрирован новый законопроект о мобилизации в Украине.
Теперь документ будет рассмотрен в комитетах, также впереди голосования в двух чтениях.
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