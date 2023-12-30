На своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить самые вкусные свиные ребрышки.
"Сочные, роскошные, с индивидуальным вкусом, сохраняйте идеальный рецепт, который станет настоящим шедевром вашего стола", – советует звезда "Мастер Шеф" Пава.
Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- ребрышки – 1,5 кг
- копченая паприка – 1/2 ч.л.
- сухой чеснок – 1/2 ч.л.
- кориандр молотый – 1/2 ч.л.
- любимые специи для свинины – 1 ч.л.
- чили – 1/2 ч.л.
- соль – 2 ч.л.
- соевый соус – 3 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- мед – 3 ст.л.
- ананас – 1 средний
Сначала победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский смешивает все сухие специи (соль, копченую паприку, сухой чеснок, кориандр и др.). Делаем глазурь, смешивая соевый соус, горчицу и 1 ст.л. меда.
Маринуем ребра, сначала смазывая их глазурью со всех сторон, а затем присыпая смесью сухих специй.
Ананас звезда "Мастер Шеф" чистит от кожуры, не разрезая его и не отрезая верхушку. Смазываем ананас 2 ст.л. меда и немного посыпаем перцем чили.
Ставим ананас по центру противня, а вокруг него выкладываем ребра, как на видео. Отправляем ребрышки в предварительно разогретую до 160 градусов духовку и готовим 1.5 часа. После этого снимаем фольгу, увеличиваем температуру до 200 градусов и запекаем ребрышки еще примерно 15-20 минут, чтобы образовалась хорошая корочка.
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