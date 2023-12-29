На конец 2023 года в Украине средняя зарплата в номинальном измерении составит 18,52 тыс. гривен, а в следующем году 21,8 тыс. гривен.

По крайней мере, на такие суммы рассчитывает правительство.

Однако в Украине есть категории работников, официальные зарплаты составляют 200 тысяч гривен.

Яе сообщил заместитель председателя Финансового комитета ВРУ Ярослав Железняк в Telegram, по данным ПФУ, в Украине около 74 тысяч граждан получают зарплату от 100, 5 тысяч до 200 тысяч гривен.

В то же время зарплату более 200 тысяч гривен имеет 14,2 тыс. граждан.

Однако, больше всего работников приходится на официальную зарплату, а именно от 6,7 до 20,1 тысяч гривен получает около четырех миллионов граждан, или 53,4% от общего числа.

Средняя заработная плата этой категории составляет 11 тысяч гривен.

Далее работники, которым работодатели выплачивают официально от 20,1 до 100,5 тыс. гривен – таких около 2 миллионов, в среднем люди из этой категории имеют 34 тысячи гривен.

Также известно, что доля в 20% официально трудоустроенных украинцев получит мизерную зарплату, а именно до 6,7 тысячи гривен.

Украинцы в комментариях отреагировали на следующие данные о зарплатах в Украине:

"Т.е., в стране 8,23 млн. официально работающих, платящих налоги, сборы, в т.ч. военные, медики, госслужащие... немного для экономики страны в настоящее время... а почти половина из них получает в среднем 300 долларов в месяц. Очень непросто",

"Ого 75К человек с ЗП 100-200К. Это хорошо!",

"Ну это беда! То есть в Украине менее 8млн работающих (включая бюджетников и видимо Силы обороны) со средней зарплатой в ~$500 на 29 млн. населения".

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