Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила особый рецепт приготовления курицы в приправах. Куриные бедра нужно разрезать, обжарить на растительном масле и масле Гхи, сразу посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
Ингредиенты:
Для основного блюда:
- 500 г куриных бедер
- 500 г тыквы
- 2 столовые ложки растительного масла
- 1 столовая ложка масла Гхи
Для соуса:
- 100 г лука репчатого
- 120 г моркови
- 400 г помидоров пелати (томатного сока)
- 100 г сладкого перца
- 20 г специй "Карри"
- 2 чайные ложки соли
- 20 г имбиря
- 20 г чеснока
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
Куриные бедра разрежьте на порции.
Тыкву очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
Лук, морковь, сладкий перец порежьте мелко.
Имбирь и чеснок измельчите.
Приготовление соуса:
В блендере соедините лук, морковь, помидоры пелати, сладкий перец, специи "Карри", соль, имбирь и чеснок. Взбейте все ингредиенты до получения однородной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Приготовление блюда:
В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и масло Гхи.
Обжаривайте куриные бедра до золотистой корки на обеих сторонах.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте приготовленный соус к курице и перемешайте. Готовьте на среднем огне в течение 10 минут.
После 10 минут добавьте нарезанную тыкву в сковороду. Продолжайте готовить еще 10 минут или до тех пор, пока тыква не станет мягкой, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.
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