Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила особый рецепт приготовления курицы в приправах. Куриные бедра нужно разрезать, обжарить на растительном масле и масле Гхи, сразу посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

Ингредиенты:

Для основного блюда:

500 г куриных бедер

500 г тыквы

2 столовые ложки растительного масла

1 столовая ложка масла Гхи

Для соуса:

100 г лука репчатого

120 г моркови

400 г помидоров пелати (томатного сока)

100 г сладкого перца

20 г специй "Карри"

2 чайные ложки соли

20 г имбиря

20 г чеснока

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Куриные бедра разрежьте на порции.

Тыкву очистите от кожуры и нарежьте кубиками.

Лук, морковь, сладкий перец порежьте мелко.

Имбирь и чеснок измельчите.

Приготовление соуса:

В блендере соедините лук, морковь, помидоры пелати, сладкий перец, специи "Карри", соль, имбирь и чеснок. Взбейте все ингредиенты до получения однородной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Приготовление блюда:

В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и масло Гхи.

Обжаривайте куриные бедра до золотистой корки на обеих сторонах.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте приготовленный соус к курице и перемешайте. Готовьте на среднем огне в течение 10 минут.

После 10 минут добавьте нарезанную тыкву в сковороду. Продолжайте готовить еще 10 минут или до тех пор, пока тыква не станет мягкой, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

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