Очистить хрусталь до состояния, чтобы он снова засиял как новый, можно без лишних хлопот благодаря нескольким проверенным способам.

Чтобы очистить хрусталь следует придерживаться очень простых советов, пишет Politeka.net.

Во-первых, не используйте агрессивные чистящие средства и жесткие губки. Ведь на хрустальном изделии могут остаться царапины или пятна, которые уже нельзя убрать.

Таким образом, мойте посуду из хрусталя мягкими губками и удаляйте воду бумажными полотенцами.

Сухие хрустальные изделия протирайте мягкими тряпочками из микрофибры.

Как очистить хрусталь, чтобы заблестел, как новый.

При очистке хрусталя не используйте слишком горячую воду – иначе он помутнеет. Оптимальная температура для чистки хрусталя – 35 °C или несколько ниже.

Для очистки хрусталя лучше использовать пластиковый таз, дно которого застелено хлопковой тканью.

Так, чтобы очистить хрусталь в том случае, когда посуда была не помыта сразу и остатки пищи и напитков успели засохнуть на поверхности, замочите его в тазу с добавлением средства для мытья посуды. Через некоторое время потрите мягкой тряпкой и ополосните раствором уксуса. После вытрите хрусталь досуха.

Как очистить хрусталь, чтобы заблестел, как новый.

Очистить хрусталь от устаревшего налета можно с помощью лимонной или уксусной кислоты. Итак, сделайте умеренно кислый раствор и залейте им хрусталь.

Приблизительно через 1-2 часа можно приступать к очистке.

Отметим, на таз воды добавляют 200 мл уксуса.

Чтобы хрусталь сверкал и переливался как новый, можно протереть его спиртом и насухо вытереть фланелевой тканью. Еще одна хитрость, которая поможет очистить хрусталь – вместо спирта используйте крахмал. Нанесите небольшое количество на салфетку из бархата и хорошо протрите всю поверхность посуды.

Хрусталь, покрытый слоем пыли, спасет жидкость для чистки стекла. Пропитайте в ней салфетку и заверните внутрь посуду. После просто промойте и протрите тряпкой.

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