Как очистить сковороду от запаха рыбы – есть проверенные способы, пишет Politeka.net.
Благодаря им можно с легкостью избавиться от неприятного запаха после жарки рыбы.
Один из самых эффективных способов очистить сковороду от запаха рыбы – использовать соль.
Для этого нужно просто насыпать на сковороду толстый слой соли и оставить на несколько часов.
Соль впитает в себя жир и запах рыбы. Затем нужно просто промыть сковороду теплой водой.
Как очистить сковороду от запаха рыбы
Еще один эффективный способ, который поможет очистить сковороду от запаха рыбы - лимонный сок. Для этого просто налейте на сковородку сок половинки лимона и добавьте немного воды. Прокипятите в течение 5 минут, а затем промойте сковороду.
От запаха рыбы не останется и следа.
Если же запах рыбы очень сильный, на помощь придет обычная сода. Для того чтобы очистить сковороду от запаха рыбы насыпьте толстый слой соды и оставьте на несколько часов.
Сода, как и соль, впитывает в себя жир и запах жареной рыбы.
Отметим, чтобы запаха рыбы не было в холодильнике, она должна храниться в герметичной упаковке.
Для того чтобы убрать запах рыбы с рук, просто разотрите в руках цедру лимона или апельсина.
Также добавим, что, если рыбу нужно заморозить, следует сделать несколько вещей, которые помогут сохранить ее вкус.
Как очистить сковороду от запаха рыбы
Начните с очищения от внутренностей и чешуи, затем тщательно промойте в холодной воде и просушите бумажным полотенцем. Когда рыба будет выпотрошена, ее можно разрезать на более мелкие кусочки.Но это не обязательно.
Рыбу можно хранить в морозильной камере до трех месяцев.
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