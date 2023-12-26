Как очистить сковороду от запаха рыбы – есть проверенные способы, пишет Politeka.net.

Благодаря им можно с легкостью избавиться от неприятного запаха после жарки рыбы.

Один из самых эффективных способов очистить сковороду от запаха рыбы – использовать соль.

Для этого нужно просто насыпать на сковороду толстый слой соли и оставить на несколько часов.

Соль впитает в себя жир и запах рыбы. Затем нужно просто промыть сковороду теплой водой.

Как очистить сковороду от запаха рыбы

Как очистить сковороду от запаха рыбы

Еще один эффективный способ, который поможет очистить сковороду от запаха рыбы - лимонный сок. Для этого просто налейте на сковородку сок половинки лимона и добавьте немного воды. Прокипятите в течение 5 минут, а затем промойте сковороду.

От запаха рыбы не останется и следа.

Если же запах рыбы очень сильный, на помощь придет обычная сода. Для того чтобы очистить сковороду от запаха рыбы насыпьте толстый слой соды и оставьте на несколько часов.

Сода, как и соль, впитывает в себя жир и запах жареной рыбы.

Отметим, чтобы запаха рыбы не было в холодильнике, она должна храниться в герметичной упаковке.

Для того чтобы убрать запах рыбы с рук, просто разотрите в руках цедру лимона или апельсина.

Также добавим, что, если рыбу нужно заморозить, следует сделать несколько вещей, которые помогут сохранить ее вкус.

Как очистить сковороду от запаха рыбы

Как очистить сковороду от запаха рыбы

Начните с очищения от внутренностей и чешуи, затем тщательно промойте в холодной воде и просушите бумажным полотенцем. Когда рыба будет выпотрошена, ее можно разрезать на более мелкие кусочки.Но это не обязательно.

Рыбу можно хранить в морозильной камере до трех месяцев.

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