Очистить сковороду от неприятного запаха рыбы можно быстро и без лишних хлопот.

Как очистить сковороду от запаха рыбы – есть проверенные способы, пишет Politeka.net.

Благодаря им можно с легкостью избавиться от неприятного запаха после жарки рыбы.

Один из самых эффективных способов очистить сковороду от запаха рыбы – использовать соль.

Для этого нужно просто насыпать на сковороду толстый слой соли и оставить на несколько часов.

Соль впитает в себя жир и запах рыбы. Затем нужно просто промыть сковороду теплой водой.

Как очистить сковороду от запаха рыбы

Еще один эффективный способ, который поможет очистить сковороду от запаха рыбы - лимонный сок. Для этого просто налейте на сковородку сок половинки лимона и добавьте немного воды. Прокипятите в течение 5 минут, а затем промойте сковороду.

От запаха рыбы не останется и следа.

Если же запах рыбы очень сильный, на помощь придет обычная сода. Для того чтобы очистить сковороду от запаха рыбы насыпьте толстый слой соды и оставьте на несколько часов.

Сода, как и соль, впитывает в себя жир и запах жареной рыбы.

Отметим, чтобы запаха рыбы не было в холодильнике, она должна храниться в герметичной упаковке.

Для того чтобы убрать запах рыбы с рук, просто разотрите в руках цедру лимона или апельсина.

Также добавим, что, если рыбу нужно заморозить, следует сделать несколько вещей, которые помогут сохранить ее вкус.

Как очистить сковороду от запаха рыбы

Начните с очищения от внутренностей и чешуи, затем тщательно промойте в холодной воде и просушите бумажным полотенцем. Когда рыба будет выпотрошена, ее можно разрезать на более мелкие кусочки.Но это не обязательно.

Рыбу можно хранить в морозильной камере до трех месяцев.

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