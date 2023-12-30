Актриса и звезда сериала «Крепостная» Наталка Денисенко рассказала рецепт приготовления мяса, которое получается нежное, сочное и с хрустящей корочкой.

Наталка Денисенко рассказывала, что радует мясом, приготовленным по этому рецепту, своего мужа.

«Запечённые хрустящие и в то же время сочные запечённые ножки утки - на данный момент это любимое блюдо моего мужа», - рассказывала Денисенко на своей странице в Инстаграм.

Мясо получается нежным, а корочка хрустящая со сладко-острым привкусом благодаря маринаду.

Для приготовления маринада на четыре ножки понадобятся такие ингредиенты: коньяк - 50 мл, мёд 2 ч.ложки, специи, горчица пол чайной ложечки, соевый соус - две столовые ложки.

По словам звезды сериала «Крепостная» коньяк необходимо вылить на сковороду и на маленьком огне нагреть.

«Потом поджечь на секунд 5 и убрать сковородку с огня (будьте аккуратны), потом в ступку (тарелочку) в которой вы подготовили специи(соль, перец, гранулированный чеснок, приправа для птицы) налить коньяк и перемешать, добавить 2 чайные ложки мёда, перемешать, потом чуть меньше пол чайной ложечки горчицы и 2 столовые ложечки соевого соуса», - рассказывала Денисенко секрет приготовления маринада для вкусного мяса.

Маринуем ножки 30-60 минут.

«Выложить в формочку, уже без маринада (можно им чуть сверху брызнуть) и поместить в рукав для запекания», - рассказывала Денисенко.

Звезда сериала «Крепостная» уточняла, что готовит ножки утки в духовке в течение часа и двадцати минут на 175 градусах.

«Если вы любите более сочное мясо то 1 часа может хватить», - пояснила Денисенко.

По словам актрисы, благодаря маринаду с медом получается хрустящая корочка, и нежное мясо.

«Просто попробуйте замариновать утку именно так и вы все поймёте», - предлагала Наталка Денисенко.

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