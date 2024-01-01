Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил свой рецепт знаменитого чизкейка, который хорошо подойдет к каждому столу, даже к праздничному. "Мастер Шеф" советует, если хотите добавить что-то особенное, замените 7-10% крем-сыра на сыр с голубой плесенью, Бри или мягкий козий сыр - это придаст чизкейку дополнительные интересные нюансы вкуса.

Ингредиенты:

Форма диаметром 20 см

500 г сыра Филадельфия

100 г сахара

200 г яиц (4 средних или 3 крупных + 1 желток)

160 г сливок (30-35%)

Ваниль или экстракт ванили по вкусу

Приготовление:

Предварительно разогрейте духовку до 220 градусов. Подготовьте форму, обложив ее пергаментом.

В глубокой миске разминаем крем-сыр Филадельфия лопаткой. Добавляем яйца, сахар и аккуратно перемешиваем венчиком, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Постепенно вливаем сливки и продолжаем перемешивать до получения равномерной массы. Добавьте ваниль или экстракт ванили по вашему вкусу и снова аккуратно перемешайте.

Убедитесь, что все ингредиенты находятся при комнатной температуре, чтобы предотвратить сворачивание массы.

Вылейте смесь в подготовленную форму с пергаментом и выпекайте в разогретой духовке в течение 20-21 минуты. Обратите внимание, что ваша цель - довести корку до состояния горящей карамели, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

После выпекания охладите чизкейк и дайте ему выстоять в холодильнике не менее 3-4 часов. Текстура стабилизируется, и чизкейк станет по консистенции, как заварной крем внутри.

"Мастер Шеф" Ярославский подмечает, при подаче режьте и наслаждайтесь сочетанием сладких и соленых вкусов с карамельными нотками.

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