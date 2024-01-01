Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, что приготовить на ужин из свинины быстро, просто и вкусно. В этот раз в своем видео "Мастер Шеф" поделилась, как приготовить свиную корейку с картофелем и луком в духовке по-австрийски.

Ингредиенты:

1 кг свиной корейки

1 большая картошка

1 чайная ложка паприки

1 чайная ложка кориандра

1/2 чайной ложки сухого чеснока

4 столовые ложки масла

Соль и перец по вкусу

Пергаментная бумага или фольга

Приготовление:

Начнем с подготовки свиной корейки. Вымойте мясо и обсушите бумажным полотенцем. Натрите свинину солью, перцем, паприкой, кориандром и сухим чесноком. Дайте мясу пропитаться приправами, оставив на несколько минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Картошку почистите и нарежьте крупными кубиками. Маслом смажите форму для запекания и выложите картошку в один слой.

Уложите свиную корейку на картошку, равномерно распределяя ее поверхность. Добавьте еще немного соли и перца по вкусу.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, для приготовления масляной заправки смешайте масло, паприку и кориандр. Разогрейте масло для лучшей текучести.

Полейте свиное мясо масляной заправкой так, чтобы каждый кусок был покрыт. Это придаст блюду аромат и сочность.

Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов. Покройте форму пищевым пергаментом или фольгой, чтобы сохранить влажность.

Запекайте в духовке при 200 градусах в течение 50-60 минут. Затем снимите пергамент и посыпьте блюдо тертым сыром.

Продолжайте запекать еще 15-20 минут до золотистой корки на сыре. Выньте из духовки, дайте настояться несколько минут и подавайте горячим, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

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